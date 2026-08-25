Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ιταλός Φράνκο Μαλοσό δημιούργησε έναν ψεύτικο αρχαιολογικό χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων, παρουσιάζοντας σύγχρονες κατασκευές από γύψο και πέτρα ως αρχαία ευρήματα.

Οι επισκέπτες κατέβαλαν αντίτιμο εισόδου σαράντα ευρώ για να περιηγηθούν στο παράνομο αμφιθέατρο, το οποίο διακοσμήθηκε με τεχνητά αγάλματα και κολόνες.

Οι αρχές αποκάλυψαν την απάτη το 2016, διαπιστώνοντας παράλληλα σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και περιβαλλοντική υποβάθμιση του λόφου όπου ανεγέρθηκε το θέατρο.

Το δικαστήριο επέβαλε στον Μαλοσό ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών, καθώς και την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον δήμο Αρκουγκνάνο.

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Μία ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία, αλλά είναι αληθινή κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες καθώς ένας Ιταλός απατεώνας είχε τη φαεινή ιδεά να δημιουργήσει ένα ψεύτικο «αρχαιολοελληνικό» θέατρο, εξαπατώντας το κοινό.

Μία ιστορία που ξεκίνησε από το 2016 και πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, απασχόλησε τις Αρχές και τα τοπικά και διεθνή Μεσα, λόγω της καλοστημένης επιχείρησης που είχε στήσει ο Ιταλός Φράνκο Μαλοσό.

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New gigachad image just dropped, this is Franco Malosso who yesterday was arrested in Vicenza for charging people 40 euros to visit an ancient greek theater archeological site that he himself built 10 years ago. pic.twitter.com/HdatA8FXxI — VIKARE (@vikare06) July 23, 2026

Ο ίδιος είχε δημιουργήσει στην περιοχή του Αρκουγκνάνο, στην επαρχία της Βιτσέντσα, βόρεια της Ιταλίας έναν ψεύτικο αρχαιολογικό χώρο και ζητούσε από τους επισκέπτες εισιτήριο 40 ευρώ για να τον επισκεφθούν. Κατηγορήθηκε για πολεοδομικές παραβάσεις και παραποίηση έργων τέχνης και παρόλο που η υπόθεση βρισκόταν εδώ και περίπου μία δεκαετία υπό δικαστική διερεύνηση, πλέον θα εκτίσει ποινή δύο ετών και τεσσάρων μηνών.

Πώς κατασκευάστηκε ο ψεύτικος αρχαιολογικός χώρος

Ο Ιταλός «δημιουργός» και διαχειριστής του ψεύτικου αρχαιολογικού χώρου, κατασκεύασε ένα θέατρο χωρητικότητας περίπου 1.000 ατόμων, το οποίο παρουσίαζε στους επισκέπτες ως προ-ρωμαϊκό αρχαιολογικό εύρημα. Για να το επισκεφθούν, οι τουρίστες πλήρωναν το ιδιαίτερα υψηλό εισιτήριο των 40 ευρώ.

Το ακόμη πιο τρελό είναι ότι, προχώρησε ακόμη και στην εκσκαφή ενός λόφου, δημιουργώντας ένα παράνομο εργοτάξιο, στο οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα δούλευαν πολλοί άνθρωποι χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, γεγονός που έθετε σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους.

❗️Levaba por 45 dólares a turistas a un "anfiteatro antiguo" falso



En Italia encarcelaron a Franco Malosso, un estafador que construyó un falso "anfiteatro antiguo" y durante dos años estuvo ofreciendo a turistas visitas guiadas por 45 dólares. pic.twitter.com/KmW5aAzhvd — Sepa Más (@Sepa_mass) July 30, 2026

Για να κάνει την απάτη του ακόμη πιο πειστική, ο Μαλοσό κατασκεύασε τις κερκίδες του υποτιθέμενου αμφιθεάτρου χρησιμοποιώντας πέτρινους όγκους που ήταν τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο ή συγκολλημένοι μεταξύ τους, οι οποίοι είχαν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να φαίνονται παλιοί.

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Παράλληλα, ο χώρος διακοσμήθηκε με ψεύτικα αγάλματα από γύψο, τσιμεντένιες κολόνες και μια τεχνητή λίμνη. Έτσι, μια έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων μετατράπηκε σε έναν υποτιθέμενο αρχαιολογικό χώρο, όπου παρουσιάζονταν «ιστορικά ευρήματα» που υποτίθεται ότι χρονολογούνταν από τη Νεολιθική εποχή έως την ελληνική και ρωμαϊκή περίοδο.

🇮🇹 An Italian con artist has been jailed after charging tourists €40 to visit a fake “ancient Roman amphitheatre” that he secretly built himself 20 years ago.



Franco Malosso claimed it dated to AD 393 and was among the world’s oldest and largest amphitheatres — but… pic.twitter.com/EcGMQfwTpq — Europa.com (@europa) July 31, 2026

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη με το αρχαιοελληνικό θέατρο

Οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή ξεκίνησαν το 2016, με τους Καραμπινιέρους να πραγματοποιούν ελέγχους υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Βιτσέντσα. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως το υποτιθέμενο αρχαίο μνημείο δεν είχε καμία σχέση με την αρχαιότητα, καθώς επρόκειτο για σύγχρονη κατασκευή από πέτρες που είχαν υποστεί τεχνητή επεξεργασία, ώστε να δείχνουν παλιές.

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Παράλληλα, ο Μαλοσό είχε προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες και αποψίλωση στον λόφο, ο οποίος προστατευόταν λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και τοπιακής του αξίας.

🇮🇹 Genio italico 😁⏰



In Italia, un uomo è stato condannato a due anni di prigione per aver costruito un antico anfiteatro, "Cesare e Cleopatra", e averlo mostrato ai turisti per anni.



Franco Malosso, 69 anni, faceva pagare 40 euro per le visite guidate. Gli archeologi hanno… pic.twitter.com/LDrie7w13B — Silvio Bertoldi (@SilviusBerthold) July 28, 2026

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης και το 2019 το δικαστήριο της Βιτσέντσα υποχρέωσε τον Μαλοσό να καταβάλει στον Δήμο Αρκουγκνάνο αποζημίωση ύψους 560.000 ευρώ, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε η αποκατάσταση του λόφου στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τις παρεμβάσεις.

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Ο δήμος είχε εκδώσει την ίδια χρονιά και απόφαση για την κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής, ωστόσο το ζήτημα του κόστους για την αποκατάσταση της περιοχής παρέμενε ανοιχτό.

Franco Malosso, the owner, creator and self-styled discoverer of a nearly 54,000-square-foot fake amphitheater, charged visitors up to $46 to visit the "ancient" site he had built from scratch.



This month, after a 10-year legal battle, he has been jailed for forging works of… pic.twitter.com/HzrOGoHUoj — CNN International (@cnni) August 24, 2026

Παρότι έχουν περάσει χρόνια, το «αμφιθέατρο» εξακολουθεί να βρίσκεται στο σημείο και εμφανίζεται ακόμη στους Google Maps ως θεματικό πάρκο, με την ένδειξη ότι έχει κλείσει οριστικά. Ακόμη και σήμερα, μάλιστα, υπάρχουν αξιολογήσεις χρηστών που κάνουν λόγο για «ένα μαγευτικό μέρος» με πλούσια ιστορία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κατασκευασμένο αρχαιολογικό μύθο.

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Η απάτη, πάντως, δεν κράτησε για πολύ μετά τα εγκαίνια του χώρου: εντοπίστηκε το 2016, λίγους μόλις μήνες αφότου άνοιξε για το κοινό, με τις Αρχές να προχωρούν στη σφράγισή του.

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Με πληροφορίες από: www.artribune.com/