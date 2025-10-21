Ο πρίγκιπας Άντριου εξαναγκάστηκε να αποποιηθεί και τους τελευταίους βασιλικούς τίτλους που του είχαν απομείνει, ύστερα από τις νέες, εκρηκτικές αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως για τη στενή του σχέση με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Η αποκάλυψη αυτή, η οποία ήρθε στον απόηχο του μεταθανάτιου βιβλίου της Βιρτζίνια Τζιουφρέ – όπου η ίδια γράφει πως «ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε σχεδόν κληρονομικό του δικαίωμα να συνευρίσκεται μαζί της» – προκάλεσε έντονη δυσφορία και, σύμφωνα με πληροφορίες, την οργή του βασιλιά Καρόλου Γ’.

Η δημοσιογράφος Έιμι Γουάλας, η οποία συνεργάστηκε στενά με την Τζιουφρέ στη συγγραφή του βιβλίου Nobody’s Girl, κάλεσε τώρα δημόσια τον Άντριου να αποκαλύψει όσα γνωρίζει για τον Έπσταϊν και το δίκτυο κακοποίησης που συνδεόταν με εκείνον. Το Nobody’s Girl, που κυκλοφόρησε επισήμως στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη, περιλαμβάνει νέες λεπτομέρειες για τις καταγγελίες της Τζιουφρέ εις βάρος του πρίγκιπα – ισχυρισμούς που ο ίδιος εξακολουθεί να απορρίπτει.

Μιλώντας στο BBC, η Γουάλας αποκάλυψε ότι υπήρξε περίοδος κατά την οποία ο Άντριου «δήλωνε πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές», αλλά «για ανεξήγητους λόγους δεν ήταν ποτέ διαθέσιμος». «Αυτό είναι κάτι που εξακολουθεί να μπορεί να κάνει», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι πέρασε τέσσερα ολόκληρα χρόνια δουλεύοντας στο βιβλίο μαζί με τη Βιρτζίνια.

Η Γουάλας υπογράμμισε ότι ο πρίγκιπας, ακόμη κι αν επιμένει στην αθωότητά του, θα μπορούσε να πει: «Ναι, βρέθηκα σε αυτά τα σπίτια, ταξίδεψα με εκείνα τα τζετ, ήμουν σε αυτό το νησί. Είδα πράγματα και γνωρίζω τον πόνο που υπέστησαν αυτές οι γυναίκες. Θέλω να μοιραστώ όσα γνωρίζω».

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αναφέρει στο βιβλίο της ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις — κάτι που εκείνος αρνείται. Σύμφωνα με την ίδια, η τρίτη φορά συνέβη στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια ενός «οργίου» στο οποίο συμμετείχαν ο παιδεραστής και αρκετές ακόμη νεαρές γυναίκες.

«Η Βιρτζίνια ήθελε να λογοδοτήσουν όλοι οι άνδρες που την εκμεταλλεύτηκαν», τόνισε η Γουάλας. «Θα θεωρούσε νίκη το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Άντριου αναγκάστηκε να παραδώσει τους τίτλους του — μια συμβολική, αλλά ιστορική πράξη που σηματοδοτεί αλλαγή εποχής για τη μοναρχία».

Η δημοσιογράφος περιέγραψε τα ιδιωτικά αεροσκάφη του Έπσταϊν ως «ιπτάμενα μέσα trafficking», σχεδιασμένα για τη μεταφορά και κακοποίηση νεαρών κοριτσιών. «Ο Άντριου βρέθηκε τουλάχιστον σε ένα από αυτά τα τζετ, πιθανώς και σε περισσότερα», ανέφερε. «Αν πράγματι αναγνωρίζει τον πόνο των θυμάτων, όπως έχει υποστηρίξει, οφείλει να το αποδείξει με πράξεις».

Η Γουάλας εξέφρασε βαθιά λύπη για την απώλεια της Τζιουφρέ, υπογραμμίζοντας ότι το βιβλίο γράφτηκε «για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους και να κάνει τον κόσμο πιο δίκαιο». «Της αξίζει κάθε έπαινος για το θάρρος της και για το ότι ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στην εξουσία», πρόσθεσε.

Μιλώντας και στο ITV, η Γουάλας προειδοποίησε ότι «ο φετιχισμός για νεαρά κορίτσια δεν πέθανε μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν» και υπογράμμισε πως ο πρίγκιπας Άντριου εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις αρχές, εάν το επιθυμεί πραγματικά.

Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» για την αξιοπιστία των ισχυρισμών της Τζιουφρέ. «Ο Άντριου μπορεί να αρνείται ό,τι θέλει, αλλά ήταν παρών — στα σπίτια, στα αεροπλάνα, στο νησί. Θα μπορούσε να μιλήσει, αλλά δεν το έκανε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Γουάλας αποκάλυψε επίσης ότι θεωρεί τη Γκίσλεϊν Μάξγουελ ακόμη πιο «τερατώδη» από τον Έπσταϊν, «επειδή, ως γυναίκα, εκμεταλλεύτηκε το φύλο της για να δελεάσει νεαρά κορίτσια σε αυτή την κόλαση».

Κλείνοντας, τόνισε πως η υπόθεση δεν αφορά αποκλειστικά τον πρίγκιπα Άντριου:

«Το βιβλίο αυτό φωτίζει ένα ολόκληρο σύστημα ισχυρών και πλούσιων ανθρώπων που χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να καταστρέφουν ζωές ανθρώπων χωρίς φωνή».

