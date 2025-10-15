«Οι χώρες της ΕΕ έχουν πέντε χρόνια για να προετοιμαστούν για πόλεμο», σύμφωνα με ένα στρατιωτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη αναφέρφει το POLITICO σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του.

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια επαρκώς ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική στάση για να αποτρέψει με αξιοπιστία τους αντιπάλους της, καθώς και να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις», αναφέρει το σχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας αργά την Τετάρτη, πριν παρουσιαστεί στο Σώμα των Επιτρόπων την Πέμπτη. Θα υποβληθεί στους ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα, τονίζεται χαρακτηριστικά στο σχετικό άρθρο του Politico.

«Ο Οδικός Χάρτης για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 είναι ένα σημάδι του αυξανόμενου ρόλου της ΕΕ στις στρατιωτικές υποθέσεις, μια αντίδραση στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας και στην ασαφή δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Σύμφωνα με το προσχέδιο, «η στρατιωτικοποιημένη Ρωσία συνιστά επίμονη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο ορατό μέλλον». Παρότι οι αμυντικοί προϋπολογισμοί των κρατών-μελών αυξάνονται ταχύτατα, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών παραμένει «κατά βάση εθνικό, οδηγώντας σε κατακερματισμό, αυξημένο κόστος και έλλειψη διαλειτουργικότητας».

Η Κομισιόν προτείνει τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών να γίνονται μέσω κοινών συμβάσεων έως το τέλος του 2027 (από λιγότερο του 20% σήμερα), ενώ μέχρι το 2028 το 55% των προμηθειών θα πρέπει να προέρχεται από ευρωπαϊκές ή ουκρανικές εταιρείες, ποσοστό που θα αυξηθεί σε 60% έως το 2030.

Τα κενά σε 9 τομείς που θέλουν να καλυφθούν



Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ είναι να καλυφθούν τα κενά δυνατοτήτων της ΕΕ σε εννέα τομείς:

αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα

μέσα υποστήριξης

στρατιωτική κινητικότητα

συστήματα πυροβολικού

τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοάμυνα

πυραυλικά και πυρομαχικά

drones και αντι-drones

χερσαία μάχη

ναυτική άμυνα



Το σχέδιο αναφέρεται και στην «αμυντική ετοιμότητα» και τον ρόλο της Ουκρανίας, η οποία θα είναι βαριά εξοπλισμένη και υποστηριζόμενη, ικανή να αποτρέπει τη ρωσική επιθετικότητα.

Το προσχέδιο αναφέρεται, επίσης, σε τρία βασικά έργα:

το Eastern Flank Watch, που θα ενσωματώνει χερσαία αμυντικά συστήματα με αντιαεροπορική και αντι-drone άμυνα

το European Air Shield, για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού συστήματος

το Defence Space Shield, για την προστασία των διαστημικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ.

Χρηματοδότηση



Το έγγραφο αναφέρει ότι η Ε.Ε. θα συμβάλει στην κινητοποίηση κονδυλίων έως και 800 δισ. ευρώ για αμυντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων:

α) του προγράμματος SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, που προβλέπει δάνεια για την αγορά οπλισμού, β) του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Βιομηχανικού Προγράμματος ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, γ) του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου και δ) του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε., που θα εγκριθεί το 2027.

Το προσχέδιο επισημαίνει επίσης ότι η Ε.Ε. θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το ΝΑΤΟ, καθώς η Συμμαχία και αρκετές πρωτεύουσες εκφράζουν ανησυχίες πως οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια παράλληλη αμυντική δομή, περιπλέκοντας τα πολεμικά σχέδια αντί να τα ενισχύσει.