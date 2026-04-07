Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, το περιεχόμενο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας ανάμεσα στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Οκτώβριου του 2025 αποκαλύπτει το εύρος και τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ Βουδαπέστης και Μόσχας.

Σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας που επικαλείται το Bloomberg, ο Όρμπαν εμφανίζεται διατεθειμένος να στηρίξει ενεργά τον Πούτιν, ακόμη και να συμβάλει σε πιθανή διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο στην Ουκρανία, προτείνοντας τη φιλοξενία συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Για να υπογραμμίσει τη στάση του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός φέρεται να χρησιμοποίησε έναν μύθο του Αισώπου: εκείνον όπου ένα ποντίκι απελευθερώνει ένα λιοντάρι από παγίδα.

🚨🇭🇺🇷🇺 BREAKING: Orban Signals Deep Alignment with Putin in Private Call.



Hungarian PM Viktor Orbán told Russian President Vladimir Putin he is ready to assist “in any way,” comparing himself to a “mouse” helping a “lion.”



The remark referenced a classic fable, underscoring… pic.twitter.com/759cItHmoS April 7, 2026

«Η φιλία μας έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που μπορώ να βοηθήσω με κάθε τρόπο», φέρεται να είπε, προκαλώντας — σύμφωνα με το πρακτικό — γέλια από την πλευρά του Ρώσου προέδρου.

Συζητήθηκε πιθανή σύνοδος Ρωσίας και ΗΠΑ στη Βουδαπέστη

Κεντρικό θέμα της συνομιλίας αποτέλεσε το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη μια σύνοδος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, πρόταση που φέρεται να είχε τεθεί και στον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν προχώρησε, καθώς Ουάσιγκτον και Μόσχα δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στις βασικές προϋποθέσεις.

«Στρατηγική επιλογή» η προσέγγιση με τη Μόσχα

Η στάση της Ουγγαρίας απέναντι στη Ρωσία φαίνεται να αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, όπως προκύπτει από τις τελευταίες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός φέρεται να υπογράμμισε ότι οι δεσμοί τους ενισχύονται ήδη από το 2009, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τη «ανεξάρτητη και ευέλικτη» στάση της Βουδαπέστης στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες πριν από κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία, όπου ο Όρμπαν, ο μακροβιότερος ηγέτης της Ε.Ε., αντιμετωπίζει ισχυρή πρόκληση από τον Πέτερ Μαγυάρ. Παράλληλα, η κυβέρνησή του διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στο Κίεβο, μπλοκάροντας ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στήριξης και συνεχίζοντας τις ενεργειακές σχέσεις με τη Μόσχα.

Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς για να ενισχύσει τον Ορμπάν ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα επισκεφθεί σήμερα την Ουγγαρία, μερικές ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν την Κυριακή (12/4) στη χώρα και τις οποίες ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν ενδέχεται να χάσει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Βανς, ο οποίος έχει υποστηρίξει σθεναρά τον Ορμπάν μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να εκφωνήσει το βράδυ ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση σε αθλητικό κέντρο της Βουδαπέστης μαζί με τον πρωθυπουργό.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επισκέπτεται την Ουγγαρία, 7 Απριλίου 2026 – Πηγή: Reuters

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το θέμα της ομιλίας του θα είναι η πλούσια διμερής σύμπραξη των δύο χωρών. Πριν από τη συγκέντρωση, οι Βανς και Ορμπάν θα διεξαγάγουν συνομιλίες και θα δώσουν συνέντευξη Τύπου. Προεκλογικές δημοσκοπήσεις δείχνουν εδώ και μήνες ότι ο Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία διαρκώς από το 2010 ενώ είχε προηγουμένως διατελέσει πρωθυπουργός και από το 1998 ως το 2002, μπορεί να χάσει τις εκλογές της Κυριακής από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Bloomberg)

