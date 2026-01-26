Η Apple καλεί τους χρήστες iPhone και Mac να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το Google Chrome, προειδοποιώντας ότι ο browser της Google δεν θα λαμβάνει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας σε παλαιότερα συστήματα macOS, ενώ παράλληλα προβάλλει τον Safari ως ασφαλέστερη επιλογή για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Forbes, η εξέλιξη αφορά στους χρήστες Mac που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το macOS 12 Monterey, καθώς η Google ανακοίνωσε επίσημα ότι τερματίζει την υποστήριξη του Chrome για τη συγκεκριμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Το Google Chrome στο macOS Monterey

«Γεια σε όλους», αναφέρει η Google σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (23/1), σημειώνοντας: «Το Chrome 150 είναι η τελευταία έκδοση του Chrome που θα υποστηρίζει το macOS 12 (Monterey). Το Chrome 151, που έχει προγραμματιστεί προσωρινά για κυκλοφορία στις 28 Ιουλίου 2026, είναι η πρώτη έκδοση που απαιτεί macOS 13 Ventura ή νεότερο. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας χρησιμοποιεί macOS 13 ή μεταγενέστερο για να συνεχίσετε να λαμβάνετε μελλοντικές εκδόσεις του Chrome».

Με απλά λόγια, οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το Google Chrome όταν δεν λαμβάνει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας. Αν το λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, τότε ο browser καθίσταται μη ασφαλής. «Οι παλαιότερες εκδόσεις του Chrome θα συνεχίσουν να λειτουργούν», διευκρίνισε η Google, αλλά προειδοποίησε πως «δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ενημερώσεις για χρήστες σε αυτό το λειτουργικό σύστημα».

Η Google τονίζει ότι μόνο με αναβάθμιση σε macOS 13 Ventura ή νεότερο, οι χρήστες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και τις νέες λειτουργίες του Chrome.

Ποιοι χρήστες επηρεάζονται

Επισημαίνεται ότι αυτή η απόφαση επηρεάζει κατόχους παλαιότερων Mac που δεν είναι συμβατοί με νεότερες εκδόσεις του macOS. Το macOS Ventura κυκλοφόρησε στα τέλη του 2022 και ακολούθησαν οι εκδόσεις Sonoma (macOS 14), Sequoia (macOS 15) και Tahoe (macOS 26).

Η Apple έχει σταματήσει να ενημερώνει και να υποστηρίζει το macOS Monterey από τα μέσα του 2024, γεγονός που καθιστούσε αναπόφευκτη και την απόφαση της Google να αποσύρει την υποστήριξη του Chrome.

Προειδοποίηση για την ασφάλεια

Για όσους δεν μπορούν να αναβαθμίσουν το λειτουργικό τους σύστημα, απαιτείται αυξημένη προσοχή στην επιλογή browser λόγω της αυξημένης έκθεσης σε εξωτερικές απειλές.

Αν και δεν αποτελεί επίσημη σύσταση ασφαλείας, η συμβουλή για χρήστες που αναγκαστικά παραμένουν σε παρωχημένο macOS, είναι να χρησιμοποιούν το Safari, καθώς παρουσιάζει πιο περιορισμένη επιφάνεια επίθεσης. Ένα πολύ μικρό ποσοστό χρηστών Mac εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το Monterey, ωστόσο όλοι αυτοί θα πρέπει να λάβουν μέτρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία της Google, δηλαδή πριν από την 26η Ιουλίου του 2026.