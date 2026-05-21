Μια γυναίκα παρασύρθηκε και τραυματίστηκε βαριά όταν βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό της στην Αργεντινή την ώρα που είχε σκύψει για να ελέγξει την μπαταρία. Τη στιγμή του ατυχήματος κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της περιοχής με την 30χρονη κοπέλα να μένει αιμόφυρτη στο δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου στην πόλη Κομοδόρο Ριβαδάβια. Η Yessica, είχε ανοίξει το καπό του αυτοκινήτου της για να ελέγξει την μπαταρία, όταν το όχημα ξαφνικά κινήθηκε προς τα εμπρός και την παρέσυρε με την μία ρόδα να περνά πάνω από το στήθος της, με κίνδυνο να της σπάσει τα πλευρά.

IMPACTANTE ACCIDENTE EN LA AVENIDA ROCA DE COMODORO RIVADAVIA 🚨 Una joven fue atropellada por su propio vehículo pic.twitter.com/q3iapASNeQ — ADNSUR (@ADNsur) May 19, 2026

Η γυναίκα έμεινε αιμόφυρτη στην άσφαλτο μέχρι που έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν είχε κατάγματα ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε στην αστυνομία ότι η γυναίκα προσπαθούσε να συνδέσει τα καλώδια της μπαταρίας τη στιγμή του ατυχήματος, και ότι το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται μόλις τα καλώδια ήρθαν σε επαφή.

Οι αρχές κατέσχεσαν το όχημα για έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ατύχημα οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε ανθρώπινο λάθος, όπως για παράδειγμα η κοπ΄λε αν είχε ξεχάσει να τραβήξει χειρόφρενο.