Δικαστήριο στη Νότια Κορέα αθώωσε μια γυναίκα, η οποία είχε καταδικαστεί πριν από 6 δεκαετίες, όταν είχε δαγκώσει μέρος από τη γλώσσα ενός άνδρα, κατά τη διάρκεια φερόμενης σεξουαλικής επίθεσης. Η ηλικιωμένη πλέον γυναίκα αμφισβήτησε την απόφαση, ύστερα από παρότρυνση μελών του κινήματος #MeToo.

Η Τσόι Μαλ-τζα ήταν 19 ετών το 1964, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν 21χρονο άνδρα στην πόλη Gimhae, στο νότιο τμήμα της Νότιας Κορέας.

Την είχε ακινητοποιήσει στο έδαφος και επανειλημμένα έβαζε τη γλώσσα του στο στόμα της. Σε κάποιο σημείο έκλεισε τη μύτη της, προκειμένου να την εμποδίσει να αναπνεύσει, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Le verdict final tombera en septembre. En quittant le tribunal, Choi Mal-ja a levé le poing et crié : « Nous avons gagné ! » Un moment puissant, salué par les applaudissements des militants venus la soutenir après 61 ans d’injustice. pic.twitter.com/FI9gFc5VOJ July 26, 2025

Η 79χρονη Τσόι κατάφερε να απελευθερωθεί, δαγκώνοντας 1,5 εκατοστό από τη γλώσσα του δράστη.

Πρωτοφανής απόφαση

Αποτελεί μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις της Νότιας Κορέας αναφορικά με τη σεξουαλική βία. Ο δράστης τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με αναστολή 2 ετών, για παράνομη είσοδο σε οικία και εκφοβισμό – αλλά όχι για απόπειρα βιασμού.

Αλλά η Τσόι είχε καταδικαστεί για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή 2 ετών.

Η εν λόγω απόφαση ανατράπηκε την Τετάρτη (10/9) από το περιφερειακό δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι οι ενέργειές της «συνιστούν δικαιολογημένη αυτοάμυνα», βάσει του δικαίου της Νότιας Κορέας.

Οι ενέργειες της Τσόι εκείνη την εποχή είχαν θεωρηθεί «ως προσπάθεια διαφυγής από μια άδικη παραβίαση της σωματικής της ακεραιότητας και της σεξουαλικής της αυτοδιάθεσης», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Choi Mal-ja, once condemned for resisting a rapist, may finally clear her name after 61 years.



At age 18, Choi was nearly raped by a 21-year-old man named Noh, who attacked her on the street. He pushed her to the ground multiple times and tried to force a kiss on her. In… pic.twitter.com/PiRgyulJV4 — SK misogyny🇰🇷 (@zip99900) August 4, 2025

Η σημερινή (10/9) απόφαση ανατρέπει την καταδίκη της Choi του 1965, όταν το δικαστήριο είχε κρίνει ότι οι πράξεις της «υπερέβησαν τα εύλογα όρια της νομικά επιτρεπόμενης αυτοάμυνας».

«Πριν από 61 χρόνια, σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα, το θύμα έγινε ο δράστης και η μοίρα μου ως εγκληματία σφραγίστηκε», δήλωσε η Τσόι σε συνέντευξη Τύπου μετά την έκδοση της απόφασης. «Για τα θύματα που είχαν την ίδια μοίρα με εμένα, ήθελα να είμαι πηγή ελπίδας για αυτά», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Guardian, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών γιόρτασαν την απόφαση, κουνώντας ένα πλακάτ που έγραφε: «Η Τσόι Μαλ-τζα το έκανε!».

Στη Νότια Κορέα, οι διαμαρτυρίες για τα δικαιώματα των γυναικών έχουν οδηγήσει σε μεγάλες νίκες σε πολλά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η επιλογή άμβλωσης.

(με πληροφορίες από Guardian)