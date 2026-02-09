Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στα Δικαστήρια Λαμίας, όταν μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης να περάσει η επιμέλεια ενός 10χρονου ΑμεΑ παιδιού στον βιολογικό του πατέρα, η μητέρα του το εγκατέλειψε στην κυριολεξία και παραμένει άφαντη.

Ο πατέρας του παιδιού αν και το έχει αναγνωρίσει και μέχρι τώρα πλήρωνε κανονικά διατροφή, δεν είχε έρθει σχεδόν ποτέ σε επαφή μαζί του, καθώς όπως υποστηρίζει, η μητέρα ήταν εξαφανισμένη όλα αυτά τα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πατέρας δεν γνώριζε καν για το ιατρικό πρόβλημα του 10χρονου. Η μητέρα το εγκατέλειψε στα Δικαστήρια Λαμίας αμέσως μετά την δικαστική απόφαση, μόνο με τα ρούχα που φορούσε, ενώ φέρεται πως δεν ενημέρωσε καν για την αγωγή που λαμβάνει, ούτε έδωσε κάποια πληροφορία σχετική με τις ιατρικές του εξετάσεις.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς το παιδί έψαχνε την μητέρα του, αλλά δεν την έβρισκε πουθενά. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο πατέρας μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Τελικά, ο πατέρας ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη και το παιδί νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

«Εγκατέλειψε το παιδί στα Δικαστήρια Λαμίας και εξαφανίστηκε» – Τι υποστηρίζει η πλευρά του πατέρα

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία να το αναλάβει, υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας μαζί της για ένα χρονικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έρθει σε επικοινωνία και επαφή με το παιδί του εδώ και οκτώ περίπου χρόνια, χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπαρούτας, δικηγόρος του βιολογικού πατέρα.

«Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του», περιέγραψε.

Πηγή: lamiareport.gr