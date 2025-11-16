Η Μπέλα Χαντίντ αναφέρθηκε στο έντονο άγχος που της προκαλεί η χρόνια μάχη της με τη νόσο του Lyme, κοινοποιώντας ξανά στο Instagram μηνύματα που αποτυπώνουν την καθημερινή της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Το μοντέλο αναδημοσίευσε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου μια ανάρτηση στο Instagram, που έγραφε: «Όταν η χρόνια ασθένειά σου… κάνει την ασθένεια χρόνια, και κάποιος σου λέει “όλο κάτι έχεις εσύ”, και είσαι σαν “ε, ναι… κάποιος θα έλεγε ότι η ασθένεια είναι χρόνια”».

Αναδημοσίευσε επίσης μια ανάρτηση της Influencer, Αλεξάντρα Γουάιλντεσον με τίτλο «οι δύο όψεις της ζωής με μια χρόνια ασθένεια» και έγραψε πάνω στο συγκεκριμένο story: «Το “ιατρικό άγχος” είναι τόσο αληθινό», κάνοντας tag τη Γουάιλντεσον. «Ευχαριστώ που συμπύκνωσες όλες μου τις σκέψεις και όλες τις καταστάσεις που ζω καθημερινά» σημείωσε.

Όπως επίσης, κοινοποίησε και μία δημοσίευση από τον λογαριασμό Chronic Fatigue Syndrome | Recovery, ο οποίος έχει ως θεματική τις χρόνιες ασθένειες, πώς να κατάλαβουμε ότι πάσχουμε από μία, βοηθώντας παράλληλα και τα άτομα που τις αντιμετωπίζουν καθημερινά.