Ο Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε τις ισχυρισμούς ότι «προσβλήθηκε από σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια» ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώην σύζυγό του Μελίντα «απολύτως παράλογες και εντελώς ψευδείς».

Στην τελευταία σειρά αρχείων για τον Τζέφρι Έπσταϊν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύφθηκαν ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες για τον μεγιστάνα της Microsoft.

Περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (30 Ιανουαρίου), τα οποία περιελάμβαναν ανταλλαγές email μεταξύ του Έπσταϊν και του Έλον Μασκ, εικόνες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και φερόμενες συνομιλίες για νεαρές Ρωσίδες.

Σε μια σπάνια δήλωση που μεταφέρει ξεκάθαρα το βάθος του θυμού του για τα εν λόγω αρχεία, σύμφωνα με την Daily Mail, ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς. Το μόνο πράγμα που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα, είναι η απογοήτευση του Επστάιν επειδή δεν είχε μια συνεχιζόμενη σχέση με τον Γκέιτς και τα άκρα στα οποία θα έφτανε για να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει».

Ο Μπιλ Γκέιτς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, αλλά αρνείται εδώ και καιρό οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά. Με την πάροδο των ετών, ο Μπιλ Γκέιτς προσπάθησε να υποβαθμίσει την πολυετή σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν, ισχυριζόμενος ότι το ζευγάρι δεν είχε επιχειρηματική σχέση ή φιλία και υποστηρίζοντας ότι όλες οι συναντήσεις τους γίνονταν σε ομαδικό πλαίσιο. Είχε, επίσης, αρνηθεί στο παρελθόν ότι παρευρέθηκε σε πάρτι του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα ή ότι πήγε στις διάφορες κατοικίες του.

Το προσχέδιο επιστολής του συμβούλου του

Οι κατηγορίες περιγράφονταν σε ένα e-mail που φαινόταν να είναι προσχέδιο επιστολής που προοριζόταν να σταλεί από τον τότε κορυφαίο σύμβουλο του Μπιλ Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς, αναφορικά με την περίοδο της παραίτησής του από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του δισεκατομμυριούχου της Microsoft.

Στο μακροσκελές μήνυμα, ο συγγραφέας του επιτίθεται στον Γκέιτς για τον τερματισμό της φιλίας τους και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τους ικετεύεις να διαγράψω τα e-mails σχετικά με το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημά σου, το αίτημά σου να σου παράσχω αντιβιοτικά που μπορείς να δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σου». Μάλιστα, στην ίδια επιστολή, ο Τζέφρι Επστάιν ανέφερε ότι είχε απογοητευτεί πέρα από κάθε κατανόηση από την απόφαση του Μπιλ Γκέιτς να αγνοήσει τη φιλία τους που αναπτύχθηκε τα τελευταία 6 χρόνια.

Οι αναφορές σε ναρκωτικά και Ρωσίδες

Εμφανιζόμενος να γράφει από την πλευρά του Μπόρις Νίκολιτς, σε ένα άλλο e-mail, το ίδιο πρωί, υπέβαλε την παραίτησή του από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς. Έγραφε συγκεκριμένα: «Έχω παγιδευτεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ. Στον ρόλο μου ως το δεξί του χέρι, μου ζητήθηκε και λανθασμένα δέχθηκα να συμμετάσχω σε πράγματα που κυμαίνονταν από το ηθικά ανάρμοστο έως το ηθικά σαθρό και μου ζητήθηκε επανειλημμένα να κάνω πράγματα που πλησιάζουν και δυνητικά ξεπερνούν τα όρια προς το παράνομο».

Στη συνέχεια, το κείμενο αναφέρει: «Από το να βοηθήσω τον Μπιλ να πάρει φάρμακα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες, μέχρι τη διευκόλυνση των παράνομων εμπιστευτικών επαφών του με παντρεμένες γυναίκες, μέχρι το να μου ζητηθεί να παράσχω Adderall για τουρνουά μπριτζ, καθώς είμαι ιατρός, αλλά δεν έχω ικανότητα συνταγογράφησης».