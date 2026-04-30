Σε αεροπορικό ατύχημα που καταγράφηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία ενεπλάκη ο Ιταλός επιχειρηματίας Σάντρο Βερονέζι, όταν το αεροσκάφος στο οποίο ταξίδευε υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο 66χρονος επικεφαλής του ομίλου Oniverse (Calzedonia, Tezenis, Intimissimi) πετούσε με μονοκινητήριο αεροσκάφος, συνοδευόμενος από ακόμη έναν Ιταλό, ηλικίας 56 ετών. Γύρω στις 16:00 το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (24/4), το αεροπλάνο παρουσίασε μηχανική δυσλειτουργία ενώ πετούσε πάνω από αγροτική περιοχή στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η αντίδραση των Αρχών ήταν άμεση. Ο ιδιοκτήτης της Calzedonia στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς περίπολος της γαλλικής χωροφυλακής εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ίδια περιοχή και αντιλήφθηκε ότι το αεροσκάφος έχανε ύψος απότομα. Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν τις αναζητήσεις για τον 66χρονο επιχειρηματία.

Οι δύο επιβαίνοντες έμειναν ψύχραιμοι και ενεργοποίησαν το σύστημα έκτακτης ανάγκης με αλεξίπτωτο, το οποίο χρησιμοποιείται σε ελαφρά αεροσκάφη για να μειώνει την ταχύτητα καθόδου σε περίπτωση βλάβης. Η χρήση του μηχανισμού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επιβράδυνε την πτώση και απέτρεψε σοβαρότερες συνέπειες.

Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τους δύο άνδρες εκτός του αεροσκάφους, πεσμένους στο έδαφος. Διατηρούσαν τις αισθήσεις τους, ωστόσο αντιμετώπιζαν έντονους πόνους στην πλάτη εξαιτίας της απότομης επιβράδυνσης.