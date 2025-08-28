Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Champions League έχει πάρει την τελική της μορφή, με τις 36 ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, να μαθαίνουν στην κλήρωση του Μονακό τους αντιπάλους που θα βρουν απέναντί τους στον δρόμο για την κατάληψη μίας από τις πρώτες 24 θέσεις, προκειμένου να προκριθούν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

Ρεάλ, εντός

Μπαρτσελόνα, εκτός

Λεβερκούζεν, εντός

Άρσεναλ, εκτός

Αϊντχόφεν εντός

Άγιαξ εκτός

Πάφος εντός

Καϊράτ εκτός