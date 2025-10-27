Αντιμέτωπος με έναν εξοργισμένο διαδηλωτή με αφορμή τον πρίγκιπα Άντριου βρέθηκε ο βασιλιάς Κάρολος, κατά τη διάρκεια της σημερινής του επίσκεψης στον καθεδρικό ναό του Λίτσφιλντ, στα West Midlands. Καθώς χαιρετούσε το πλήθος έξω από τον ναό, ένας εξοργισμένος διαδηλωτής τον ρώτησε: «Πόσο καιρό γνωρίζετε για τον Άντριου και τον Επστάιν;»

Το περιστικό ήρθε τη στιγμή που το Παλάτι και ο βασιλιάς Κάρολος προσπαθούν να διαχειριστούν τη συνεχιζόμενη αναστάτωση γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου και τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν. Ο αδελφός του βασιλιά φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν εγκαταλείψει το Royal Lodge, το πολυτελές αρχοντικό των 30 δωματίων στο Γουίνδσορ, ύστερα από τη δημόσια κατακραυγή για το «συμβολικό» ενοίκιο που καταβάλλει.

Σύμφωνα με πηγές, το Παλάτι βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις μαζί του για το πού θα μετακομίσει, εφόσον τελικά συμφωνήσει να αποχωρήσει.

Ωστόσο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο πρίγκιπας Άντριου ζήτησε ως αντάλλαγμα για να φύγει, δύο συγκεκριμένα σπίτια, ένα για τον ίδιο κι ένα για την πρώην γυναίκα του Σάρα Φέργκιουσον.

Ο Άντριου έχει παραιτηθεί από όλους τους βασιλικούς τίτλους του, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον διαβόητο παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, γεγονός που έχει πλήξει σημαντικά τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

Παρά τη διαμαρτυρία, τα συνθήματα «God Save The King» κάλυψαν τις φωνές του διαδηλωτή, ενώ ο Κάρολος συνέχισε να χαιρετά τους συγκεντρωμένους.

Χιλιάδες πολίτες, ανάμεσά τους επισκέπτες από την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτούν, με πολλούς να περιμένουν από τα ξημερώματα για μια σύντομη στιγμή μαζί του. Ένας από αυτούς δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είναι απίστευτο που σας συναντώ – περιμένω από τις 5 το πρωί γι’ αυτή τη στιγμή».

Ο Βρετανός μονάρχης αποκάλυψε ένα πρωτοποριακό μνημείο αφιερωμένο στα ΛΟΑΤΚΙ+ μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, σηματοδοτώντας την πρώτη του επίσημη εμφάνιση σε εκδήλωση υποστήριξης αυτής της κοινότητας.

Σύμβολο μνήμης και συμφιλίωσης, το μνημείο «Open Letter», που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση και εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα (27.10.2025) από τον βασιλιά Κάρολο, τιμά το θάρρος των ΛΟΑΤΚΙ+ στρατιωτών και αναγνωρίζει τα δεινά που υπέστησαν επί δεκαετίες απαγόρευσης.

