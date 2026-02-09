Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα «υποστηρίξει» την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου στην αξιολόγηση των αναφορών ότι ο πρώην Πρίγκιπας Άντριου έδωσε εμπιστευτικές πληροφορίες στον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δήλωση έγινε μετά την επιβεβαίωση από την Αστυνομία ότι εξετάζει εάν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για τη διερεύνηση καταγγελίας που υπέβαλε η αντιμοναρχική οργάνωση Republic.

Τα νέα στοιχεία προκύπτουν από έγγραφα που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αφορούν τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο πρώην πρίγκιπας Αντριου φέρεται να είχε διαβιβάσει εμπιστευτικές πληροφορίες στον Επσταϊν την περίοδο 2010-2011, όταν υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο.

«Ο βασιλιάς έχει καταστήσει σαφές, με λόγια και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τις κατηγορίες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανέφερε το Μπάκιγχαμ στη δήλωση.

«Ενώ οι συγκεκριμένες κατηγορίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον κ. Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, εάν μας προσεγγίσει η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση, είμαστε έτοιμοι να την υποστηρίξουμε, όπως θα περίμενε κανείς».

Η αστυνομία του Κοιλάδας του Τάμεση, επιβεβαίωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε έρευνα μετά από καταγγελία ενός ακτιβιστή κατά της μοναρχίας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη λήψη αυτής της αναφοράς και αξιολογούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες μας», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Aντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσο προς τον Eπστάιν ήταν μεταξύ των περισσότερων από τριών εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα.

Στην ανακοίνωση των Ανακτόρων τονίζεται επίσης ότι «οι σκέψεις και η συμπαράσταση του βασιλιά και της βασίλισσας ήταν και παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Η παρέμβαση του βασιλιά ακολούθησε προηγούμενη δήλωση εκπροσώπου του πρίγκιπα της Ουαλίας και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι οποίοι ανέφεραν ότι είναι «βαθιά ανήσυχοι» από τις τελευταίες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση Επσταϊν.

