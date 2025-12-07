Οι μικροί παγωμένοι δορυφόροι του εξώτερου ηλιακού συστήματος ίσως «βράζουν» κάτω από την επιφάνειά τους, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Astronomy. Πολλοί τέτοιοι δορυφόροι πιστεύεται ότι φιλοξενούν υπόγειους ωκεανούς κάτω από παχιές παγωμένες κρούστες.

Οι νέες προσομοιώσεις δείχνουν ότι οι αλλαγές στο πάχος του πάγου μπορούν να μειώσουν την πίεση στον ωκεανό, επιτρέποντας στο νερό να φτάσει σε σημείο βρασμού ακόμη και σε θερμοκρασίες γύρω στους 0°C.

Advertisement

Advertisement

Ice shell thinning on small icy satellites in the outer Solar System can cause subsurface oceans to boil, according to a study in Nature Astronomy. https://t.co/Cm3J9b4bPX pic.twitter.com/hiQs2sn5zM — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) November 25, 2025

Η συνεχής βαρυτική πίεση που ασκεί ο πλανήτης τους προκαλεί θερμότητα στο εσωτερικό των δορυφόρων. Όταν η θέρμανση αυξάνεται, η βάση της παγωμένης κρούστας μπορεί να λιώσει.

Καθώς το στρώμα πάγου λεπταίνει, η πίεση πάνω στον ωκεανό μειώνεται. Σε μικρά φεγγάρια, αυτή η πτώση πίεσης μπορεί να οδηγήσει το νερό στο «τριπλό σημείο» του, όπου συνυπάρχουν πάγος, υγρό και ατμός, επιτρέποντας στον υπόγειο ωκεανό να αρχίσει να βράζει.

Our solar system, beyond Earth, harbors several hidden oceans beneath the icy crusts of moons orbiting the giant planets. Recent research suggests that Uranus's moon Miranda may also possess such a subsurface ocean.



Voyager 2’s Observations of Miranda



When NASA's Voyager 2… pic.twitter.com/Wr0tFo9t89 — Erika  (@ExploreCosmos_) March 20, 2025

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα αέρια που απελευθερώνονται από αυτόν τον βρασμό ίσως δημιουργούν ρωγμές στην παγωμένη επιφάνεια και μορφές όπως οι κορώνες στον δορυφόρο Μιράντα του πλανήτη Ουρανού. Αντίθετα, σε φεγγάρια με πιο παχιά κρούστα, όπως ο Μίμας του Κρόνου, τέτοιες ρωγμές μπορεί να μην εμφανίζονται, εξηγώντας την σχετικά ήρεμη γεωλογία τους.

Ωστόσο, η ιδέα αυτή δεν βρίσκει όλους σύμφωνους. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι οι πιέσεις δεν φτάνουν σε επίπεδο που να επιτρέπει τόσο έντονο βρασμό. Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι μόνο φεγγάρια μικρότερα από περίπου 600 χιλιόμετρα μπορούν να φτάσουν σε αυτές τις συνθήκες, καθώς στα μεγαλύτερα η επιφάνεια θα ράγιζε πριν βράσει ο ωκεανός.

(Πηγή: sciencenews.org)