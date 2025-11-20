Έξι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές κάλεσαν δημόσια μέσω βίντεο τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ να αρνηθούν οποιεσδήποτε παράνομες εντολές θα μπορούσαν να εκδοθούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά μέσω Truth Social, υπενθυμίζοντας ότι «η προδοσία τιμωρείται με θάνατο».

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα τα εξής: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!» και ενώ στην προηγούμενη ανάρτηση τόνισε: «Αυτό είναι πραγματικά κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας».

Τι υποστήριξαν οι έξι Δημοκρατικοί

Πρόκειται για τους γερουσιαστές Ελίσα Σλότκιν και Μαρκ Κέλι, καθώς και για τους βουλευτές Τζέισον Κρόου, Μάγκι Γκούντλαντερ, Κρίσι Χούλαχαν και Κρις Ντελούτσιο. Οι έξι Δημοκρατικοί, σε βίντεο που δημοσίευσαν την Τρίτη (18/11), υποστήριξαν ότι «κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει εντολές που παραβιάζουν τον νόμο ή το Σύνταγμα», με αφορμή τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ύποπτων διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους τους τελευταίους μήνες.

BREAKING: Democratic Veterans Stood Up to Trump—Now He’s Calling for Them to Be Hung



Subscribe to really American for more Breaking News: https://t.co/khKqVMZmAV pic.twitter.com/6myCza36Le November 20, 2025

Οι έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν επίσης, αναφερόμενοι στην αποστολή της Εθνοφρουράς σε πολλές πόλεις, όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσινγκτον, ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού».

«Σήμερα, οι απειλές για το Σύνταγμά μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από εδώ, στην πατρίδα μας» δήλωσαν οι έξι Δημοκρατικοί και πρόσθεσαν τα εξής: «Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες διαταγές».

Απάντηση Δημοκρατικών στην ανάρτηση Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί απάντησαν άμεσα και χαρακτήρισαν «σιχαμερό» το σχόλιο του Προέδρου των ΗΠΑ περί θανατικής ποινής. Συγκεκριμένα έγραψαν: «Ο Τραμπ μόλις ζήτησε θανατική ποινή για Δημοκρατικούς εκλεγμένους αξιωματούχους. Απολύτως σιχαμερό».

Από την άλλη μεριά, Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες αντέδρασαν στο βίντεο των Δημοκρατικών. Η γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν θεωρεί αδιανόητο ότι «εκλεγμένοι αξιωματούχοι λένε σε ένστολα μέλη του στρατού να παραβούν τις εντολές τους». Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ από την πλευρά του ζήτησε να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα από τους νομοθέτες που υπέγραψαν το βίντεο, σχετικά με τις εντολές που θεωρούν παράνομες.