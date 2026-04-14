«Σας πήρα το αγγελούδι, δεν το άξιζε»

Σοκ και έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στην πολιτεία του Τέξας η υπόθεση της δολοφονίας της 7χρονης Athena Strand τον Νοέμβριο του 2022, με κατηγορούμενο τον τότε οδηγό της FedEx, Tanner Horner.

Ο 34χρονος άρπαξε το κοριτσάκι έξω από το σπίτι της στο Paradise, την ώρα που έπαιζε μόνη της. Εκείνη την ημέρα πραγματοποιούσε παράδοση ενός πακέτου με κούκλες, που προορίζονταν ως χριστουγεννιάτικο δώρο για την μικρή.

NEW: FedEx driver who is accused of abducting and strangling a seven-year-old girl, puts his face in his hand as a photo is displayed of him driving her to her death.



7-year-old Athena Strand was seen standing behind Tanner Horner in his FedEx truck.



— Collin Rugg (@CollinRugg) April 7, 2026

Ο Tanner Horner τη στραγγάλισε και στη συνέχεια εγκατέλειψε τη σορό της σε ένα ρυάκι. Κάμερα ασφαλείας μέσα στο βαν της FedEx κατέγραψε τη στιγμή που το παιδί βρισκόταν στο όχημα, λίγο πριν χάσει τη ζωή του. Οι ένορκοι καλούνται πλέον να αποφανθούν αν θα του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας τη Δευτέρα, αποκαλύφθηκε ότι ο Horner απέστειλε τον Ιανουάριο του 2023 επιστολή από τη φυλακή προς την οικογένεια του θύματος, στην οποία επιχείρησε να αποδώσει μέρος της ευθύνης στην εργασία του και στις αλλαγές των δρομολογίων.

Athena Strand, a 7 yr-old beautiful warrior who fought with the strength of 100 men, was kidnapped and strangled to de*th by Tanner Horner, a FedEx driver, who was delivering Christmas presents.

(She is seen standing in the truck.}

— Monica (@MonBreeden) April 7, 2026

Οι επιστολές του 34χρονου δολοφόνου

«Έχω σύνδρομο Άσπεργκερ. Δεν τα πάω καλά με τις αλλαγές ή τα πράγματα που είναι απρόβλεπτα. Όταν ξεκίνησα ως οδηγός στη FedEx, μου δόθηκε μια μοναδική διαδρομή και αυτή η διαδρομή δεν άλλαζε. Μετά από λίγο, ο εργοδότης μου άρχισε να κάνει τυχαίες αλλαγές στη διαδρομή μου, προσθέτοντας πράγματα από άλλες διαδρομές, ώστε να μπορούν να βγάζουν περισσότερα χρήματα. Δεν τα πάω καλά με τις αλλαγές, μπορεί να καταρρεύσω όταν προκύπτουν απρόσμενες αλλαγές στην καθημερινή μου ρουτίνα», ανέφερε στην επιστολή.

Σε άλλο σημείο εξέφραζε τη μεταμέλειά του για τις συνέπειες των πράξεών του, όχι μόνο για την οικογένεια του θύματος αλλά και για τη δική του, επισημαίνοντας ότι ο γιος του θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Ο Horner ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν υπό έντονη πίεση επειδή δεν μπορούσε να ακολουθεί σταθερά την ίδια διαδρομή με το φορτηγό της FedEx, κάτι που επικαλέστηκε ως αιτία για τη δολοφονία της 7χρονης. Υποστήριξε ακόμη ότι είχε προηγηθεί ένα «αυτοκτονικό επεισόδιο», αλλά «το μόνο πράγμα που με σταμάτησε ήταν η σκέψη του γιου μου να μεγαλώνει χωρίς τον πατέρα του».

Killer FedEx driver Tanner Horner may have sexually assaulted 7-year-old Athena Strand before her twisted murder – which the sicko meticulously planned out in advance, a Texas prosecutor said.



— Grifty (@TheGriftReport) April 9, 2026

«Μου έδωσαν φαρμακευτική αγωγή και μία εβδομάδα αργότερα επέστρεψα στη δουλειά. Ενημέρωσα τους εργοδότες μου ότι έπρεπε να διατηρήσω μια συνεπή ρουτίνα και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, και με αγνόησαν», έγραψε. «Όταν επέστρεψα, έκαναν το αντίθετο από αυτό που ήταν καλό για κάποιον σαν εμένα. Με έβαζαν σε διαφορετική διαδρομή κάθε μέρα» σημείωσε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως οι εργοδότες του προσπαθούσαν να τον οδηγήσουν σε παραίτηση.

«Σας πήρα το αγγελούδι, δεν το άξιζε»

Ο Horner υποστήριξε επίσης ότι η μικρή Athena βρέθηκε στο «λάθος μέρος τη λάθος στιγμή». «Λυπάμαι που επέτρεψα στην ψυχική μου κατάσταση να είναι ασταθής. Λυπάμαι που σας πήρα το μικρό σας αγγελούδι. Δεν το άξιζε. Ο γιος μου δεν άξιζε να χάσει τον πατέρα του», έγραψε. «Η μητέρα μου δεν άξιζε να χάσει τον γιο της. Η αρραβωνιαστικιά μου δεν άξιζε να της αφαιρεθεί η ημέρα του γάμου της. Προσεύχομαι ο θάνατός μου να απαλύνει τα βάσανά σας», κατέληξε.

Σε δεύτερη επιστολή προς τους ερευνητές, επιχείρησε να μεταθέσει ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι ένας άγνωστος άνδρας τον απείλησε με όπλο και τον ανάγκασε να σκοτώσει το παιδί, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία. Οι εισαγγελικές αρχές απορρίπτουν τους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη εμπλοκής τρίτων προσώπων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν και σκληρές εικόνες από το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η σορός. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, το άψυχο σώμα του παιδιού εντοπίστηκε γυμνό στο νερό, με πλαστικές σακούλες στα χέρια, ενώ καταγράφηκαν τραύματα στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την πλάτη. Ειδικοί ανέφεραν επίσης ότι υπήρχαν αποτυπώματα στο πρόσωπό της που ταίριαζαν με το δάπεδο του οχήματος του δράστη.

