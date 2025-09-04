Ενα πολύ περίεργο περιστατικό έχει έρθει στο φως το τελευταίο 24ωρο, με δύο ποδοσφαιριστές να αποχαιρετούν τη μέχρι πρότινος ομάδα τους, «ανεβάζοντας» ακριβώς το ίδιο αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους λογαριασμούς τους στα social media. Τη λύση στο μυστήριο – όπως όλα δείχνουν – δίνει το ChatGPT.

Οι Φάμπιο Σίλβα και Κριστάντους Ούτσε αποχώρησαν από Γούλβς και Χετάφε αντίστοιχα, μην αφήνοντας και τις καλύτερες εντυπώσεις.

Advertisement

Advertisement

Ο πορτογάλος επιθετικός πέτυχε 5 γκολ και 6 ασίστ σε 72 εμφανίσεις στην Premier League για λογαριασμό της Γουλβς, προτού μετακομίσει στην Γερμανία και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Christantus Uche and Fábio Silva really wrote exactly the same farewell message to say goodbye to Getafe and Wolves. 😂🤝



ChatGPT working overtime for these footballers. 🤖 pic.twitter.com/Xnd7O0Agvb September 3, 2025

Από την πλευρά του, ο Νιγηριανός επιθετικός σε 38 παιχνίδια με τη Χετάφε στην Ισπανία πέτυχε 4 γκολ και 7 ασίστ. Η νέα σεζόν θα τον βρει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, να φορά την εμφάνιση της Κρίσταλ Πάλας.

Ειδικά στην περίπτωση του Ούτσε, θα έλεγε κανείς πως η μεταγραφή του αυτή αποτελεί μια λαμπρή κίνηση για τον ίδιο και την καριέρα του. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ωστόσο, ο Νιγηριανός (ή το ChatGPT) δεν παρέλειψε να γράψει ότι «δεν κατάφερα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες». Αυτό αποτελούσε ένα από τα στοιχεία που προβλημάτισαν το ποδοσφαιρικό κοινό, το οποίο ύστερα από έρευνα συνειδητοποίησε πως το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ήταν ακριβώς το ίδιο με του Σίλβα.

Οπως ήταν απόλυτα αναμενόμενο, οι χρήστες του X δεν άφησαν ασχολίαστο το παραπάνω περιστατικό, σχολιάζοντας πως «το ChatGPT έκανε πάλι τη δουλειά του».