Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων από το Λούβρο, όπως μετέδωσαν γαλλικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο ένας ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ και ο άλλος συνελήφθη στο προάστιο του Σεν Σεν Ντενί, βόρεια του Παρισιού. Δεν υπάρχουν αναφορές περί εντοπισμού κοσμημάτων.

Ανεκτίμησης αξίας κοσμήματα εκλάπησαν από το μουσείο την Κυριακή, όταν τέσσερις ληστές εισέβαλαν στο κτίριο με το φως της ημέρας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παραδέχτηκε πως τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», αμαυρώνοντας τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι δύο ύποπτοι, που ήταν γνωστοί στην αστυνομία από προηγούμενες ληστείες, συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου. Ειδικό τμήμα της αστυνομίας έχει αναλάβει την υπόθεση και μπορούν να ανακρίνονται για 96 ώρες.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters