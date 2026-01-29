Μεγάλες απώλειες καταγράφει τα τελευταία σχεδόν δύο σχόνια η Tesla, γεγονός που αναγκάζει τον Έλον Μασκ να διατυπώνει δημοσίως μερικές από τις «φανταστικές» του ιδέες για να καθυστερήσει τις αντιδράσεις των μελών του Δ.Σ της εταιρείας λόγω των χαμηλών κερδών της.

Σε μια τέτοια προσπάθεια, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή των εμβληματικών μοντέλων της Tesla, του Model S και του Model X – τα οποία είναι μεταξύ των πιο ακριβών μοντέλων της εταιρείας – για να στραφεί στην κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ, καθώς όπως υποστηρίζει, στα επόμενα χρόνια αυτή θα είναι η μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα της εταρείας.

Παρότι ο Μασκ δηλώνει ότι η μεγάλη στροφή από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα ρομπότ, είναι μια ακόμη πεφωτισμένη απόφασή του, η αλήθεια είναι ότι η Tesla έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την κινεζική BYD και προσπαθεί να βρει νέα αγορά.

Έτσι, ανακοίνωσε ότι στρέφεται στο Cybercab, ένα διθέσιο αυτόνομο όχημα “ρομποταξί” χωρίς τιμόνι ή πεντάλ, το οποίο εκτιμά ότι «θα πουλήσει πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα οχήματα της Tesla μαζί».

Ένα ρομποτικό ταξί της Tesla κινείται ήδη στο Ώστιν του Τέξας από τον Ιούνιο του 2025, όμως η υπηρεσία δεν είναι πλήρως αυτόνομη. Εξακολουθεί να διαθέτει “οθόνες ασφαλείας” συνδεδεμένες με την Tesla, με τους υπαλλήλους της εταρείας να έχουν αναλάβει ρόλο «ελεγκτών ασφάλειας» όταν στο όχημα επιβαίνουν άνθρωποι.

Τα στοιχεία όμως είναι αμείλικτα για τον Μασκ, καθώς δείχνουν ότι η υπηρεσία των ρομποτικών ταξί της Tesla δεν λειτουργεί ακόμη ευρέως, την ώρα που άλλες εταιρείες προσφέρουν πραγματικά ταξίδια χωρίς οδηγό σε πολύ περισσότερες Αμερικανικές πόλεις.

Τα νούμερα «καίνε» τον Μασκ

Και μπορεί ο Έλον Μασκ να «πουλάει» τις ιδέες του σε διάφορα τεχνολογικά και οικονομικά forum, η πραγματικότητα των αριθμών δείχνει άλλη εικόνα.

Οι πωλήσεις και τα κέρδη των ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας, από τα οποία εξακολουθεί να εξαρτάται η Tesla, συνεχίζουν να μειώνονται.

Τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη δείχνουν ότι τα προσαρμοσμένα έσοδά της μειώθηκαν κατά 16% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025. Τα καθαρά της έσοδα μειώθηκαν περαιτέρω, κατά 61% στο τρίμηνο και 46% στο έτος με το ταμείο να έχει χάσει ήδη 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όμως η εταιρεία κατέγραψε και τη μεγαλύτερη πτώση του όγκου πωλήσεων σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 και μακράν τη μεγαλύτερη πτώση στις ετήσιες πωλήσεις της όταν αναπτυσσόταν με ρυθμό σχεδόν 50%.

Τα κέρδη της Tesla έχουν μειωθεί στα 9 από τα 10 τρίμηνα από το 2022 με τον 2025 να είναι η χειρότερη χρονιά καθώς, το ετήσιο εισόδημα της εταιρείας είναι μόνο το 30% των 12,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήταν το 2022, οπότε και κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη της.

Η κατρακύλα της Tesla ξεκίνησε όταν ο Μασκ αποφάσισε να ασχοληθεί και με την πολιτική και να συνδέχει το όνομά του με τον Ντόναλντ Τραμπ και την περίφημη πλέον ομάδα μετανάστευσης ICE, της οποία ήταν η επικεφαλής, πριν παραιτηθεί.

Η Tesla, το Δ.Σ της οποίαασκεί ισχυρές πιέσεις στον Μασκ για να αυξήσει τις αποδόσεις της, αντιμετωπίζει κι ένα ακόμη πιο ισχυρό παράγοντα. Τον αυξημένο ανταγωνισμό από άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ιδιαίτερα τις κινεζικές, με την Κίνα να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Tesla μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως στην παγκόσμια αγορά το 2025 η Tesla έχασε τον τίτλο του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρικών από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD.

