Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε την τροπολογία του ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, για δημιουργία μνημείου στο Ευρωκοινοβούλιο προς τιμή των θυμάτων και των αγνοούμενων της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο, αναφέρει ο «Φιλελεύθερος» Η τροπολογία εγκρίθηκε με ποσοστό 71%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του, μέσω της τροπολογίας που κατέθεσε ο κ. Χατζηπαντέλα, ως σκιώδης εισηγητής για τον Προϋπολογισμό του 2026, κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει την κατανομή πόρων για τη χρηματοδότηση του μνημείου για τα θύματα και τους αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής. «Ένα τέτοιο μνημείο στην καρδιά της Ευρώπης θα έχει ισχυρό συμβολισμό, υπενθυμίζοντας σε κάθε Ευρωπαίο επισκέπτη και μέλος του ΕΚ την τραγωδία της Κύπρου, που παραμένει ανοικτή πληγή για την Ευρώπη», σημειώνεται.

Σε δηλώσεις του ο κ. Χατζηπαντέλα ανέδειξε ότι «η Ευρώπη οφείλει να θυμάται και να στέκεται δίπλα στα θύματα της τουρκικής εισβολής. Το μνημείο στο ΕΚ θα είναι σύμβολο μνήμης, ευαισθητοποίησης και ιστορικής αλήθειας για όλους τους Ευρωπαίους». Ο κ. Χατζηπαντέλα ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που υπερψήφισαν τη σχετική τροπολογία και ιδιαίτερα τους Κύπριους και Ελληνες ευρωβουλευτές που στήριξαν την πρωτοβουλία του.