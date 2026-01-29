Ένα τρομακτικό συμβάν έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή (25/1) στις Φιλιππίνες, όταν δύο ένοπλοι άνδρες έστησαν ενέδρα στον Δήμαρχο της πόλης Σαρίφ Αγκουάκ, Ακμάντ Αμπατουάν, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του με αντιαρματικό ρουκετοβόλο (RPG ή αλλιώς μπαζούκα).

Η αστυνομία ανέφερε ότι η επίθεση, που αποτελεί και την τρίτη απόπειρα δολοφονίας κατά του Δημάρχου, σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το πρωί, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που οι δύο άνδρες βγήκαν από ένα μικρό βαν και ο ένας εξ αυτών εκτόξευσε τη ρουκέτα προς το αυτοκίνητο του Δημάρχου.

Η έκρηξη που έπληξε το θωρακισμένο όχημα είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές, ωστόσο το αυτοκίνητο ήταν σε θέση να απομακρυνθεί από το σημείο της ενέδρας μεταφέροντας σε ασφαλές μέρος τον στόχο της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τοπικά Μέσα, ο Δήμαρχος είναι καλά στην υγεία του, αλλά 2 μέλη της ομάδας ασφαλείας του τραυματίστηκαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών που ξέσπασε ανάμεσα στους εγκληματίες και τους επιβαίνοντες του συνοδευτικού οχήματος του Δημάρχου που ακολουθούσε.



Αργότερα, κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού, σκοτώθηκαν 3 ύποπτοι για το καρτέρι θανάτου που στήθηκε.

(Με πληροφορίες από SkyNews)