Σκληρότατες και πολύ φονικές είναι οι μάχες στο Ποκρόβσκ της Ουκρανίας, όπου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να αποκρούσουν τις ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Battle for Pokrovsk: HUR special forces landed from helicopters and broke through the front



Ukraine's HUR published footage from Pokrovsk. The video shows troops landing from helicopters, drones taking out Russian occupiers, tank firefights, and a command post in action.… pic.twitter.com/nA9rPkAqZa November 4, 2025

Η κάθε πλευρά παρουσιάζει τα πράγματα να εξελίσσονται ευνοϊκά για την ίδια. Η ουκρανική HUR έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες με μέλη των ειδικών δυνάμεων να κατεβαίνουν από ελικόπτερα, drones να χτυπούν ρωσικές δυνάμεις, ανταλλαγές πυρών με τεθωρακισμένα κλπ. Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν στις θέσεις τους και έχουν ενισχυθεί. Η Ρωσία από πλευράς της υποστήριξε την Τρίτη πως οι δυνάμεις της «σφίγγουν τον κλοιό» και περικυκλώνουν τα ουκρανικά στρατεύματα στο Ποκρόβσκ και ότι 35 κτίρια είχαν εκκαθαριστεί- καθώς και ότι έχουν περικυκλωθεί ουκρανικές δυνάμεις κοντά στο Κουπιάνσκ στο Χάρκοβο.

Οι μάχες διεξάγονται στους δρόμους της ερειπωμένης πόλης, η οποία αποτελεί στρατηγικής σημασίας κόμβο που οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Εικόνες του ουκρανικού project DeepState, που καταγράφει το μέτωπο με βάση open source εικόνες, δείχνουν τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν διεισδύσει βαθύτερα στο Ποκρόβσκ, αν και μεγάλο μέρος του φαίνεται να παραμένει διαφιλονικούμενο, εκτός του πλήρους ελέγχου οποιασδήποτε πλευράς.

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters