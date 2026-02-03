Το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά εναντίον του γιου τους, Μπρούκλιν Μπέκαμ, φέρονται να εξετάζουν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, μετά το δημόσιο ξέσπασμά του στα social media, όπου τους κατηγόρησε ότι επιχειρούσαν να ελέγχουν τη ζωή του και να υπονομεύσουν τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Heat Magazine, το ζευγάρι επιδιώκει να προστατεύσει τη δημόσια εικόνα του έπειτα από τις βαριές κατηγορίες που διατύπωσε ο πρωτότοκος γιος τους. Όπως αναφέρεται, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ βρίσκονται σε συνεχή επαφή με συμβούλους, προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα χειριστούν την κρίση.

«Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι κλεισμένοι σε συναντήσεις με συμβούλους από τη στιγμή που συνέβη αυτό, ζυγίζοντας όλες τις επιλογές για το πώς θα απαντήσουν και πώς θα διαχειριστούν την οικογενειακή ρήξη από εδώ και στο εξής», ανέφερε πηγή στο περιοδικό.

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η αρχική τους επιθυμία είναι να πέσουν οι τόνοι. «Ένα μεγάλο κομμάτι τους θέλει να το αφήσει όλο αυτό να ξεθυμάνει και να αποφύγει τη φημολογία. Όμως, αν ο Μπρούκλιν και η Νίκολα προχωρήσουν σε μια πλήρη δημόσια εξομολόγηση ή σε πιο επιθετικές δημόσιες επιθέσεις, τότε δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να επιστρατεύσουν δικηγόρους».

Παράλληλα, τονίζεται πως μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν εξαιρετικά επώδυνη για όλους τους εμπλεκόμενους. «Η ιδέα να κινηθούν νομικά εναντίον του ίδιου τους του γιου είναι πέρα για πέρα καταστροφική και όλη η κατάσταση είναι πολύ οδυνηρή για όλους. Δεν θέλουν πόλεμο με τον ίδιο τους τον γιο, αυτό είναι πραγματικά σπαρακτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι τελευταίες κινήσεις του Μπρούκλιν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. «Ο Μπρούκλιν έχει ξεπεράσει τα όρια σε τόσο φρικτό και ασυγχώρητο βαθμό, που ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια έχουν ενημερωθεί ότι θα μπορούσαν να τον μηνύσουν τουλάχιστον για συκοφαντική δυσφήμηση».

Όπως καταλήγει η πηγή: «Υπάρχει έντονη πίεση να αρχίσουν να εξετάζουν σοβαρά τις νομικές επιλογές τους».