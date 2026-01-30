Αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στα social media ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, όταν αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους τη δική του εκδοχή για σπαγγέτι μπολονέζ, με μια βασική όμως διαφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη.
Ο πρωτότοκος γιος της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει βήμα-βήμα τη συνταγή για τα «ειδικά σπαγγέτι μπολονέζ», όπως τα χαρακτήρισε ο ίδιος. Ωστόσο, αντί για σπαγγέτι, χρησιμοποίησε διαφορετικό είδος ζυμαρικού, γεγονός που προκάλεσε κύμα σχολίων.
«Θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο;»
Οι ακόλουθοί του δεν άργησαν να σχολιάσουν με χιούμορ και σαρκασμό, επισημαίνοντας την απουσία του βασικού συστατικού. Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν:
«Είναι τα σπαγγέτι εδώ μαζί μας, αγάπη μου;»,
«Αυτό δεν είναι σπαγγέτι»,
«Εεε, θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο…; Αυτό δεν είναι σπαγγέτι…»,
«Σπέσιαλ σπαγγέτι γιατί δεν υπάρχει σπαγγέτι μέσα» και
«Πού είναι τα σπαγγέτι;».
Η απάντηση του Μπέκαμ
Μετά τη «βροχή» από ειρωνικά σχόλια, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επέλεξε να απαντήσει, δίνοντας τη δική του εξήγηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Σκόπευα να χρησιμοποιήσω σπαγγέτι, αλλά μου τελείωσαν», προσπαθώντας να βάλει τέλος στη συζήτηση που είχε ανάψει γύρω από το πιάτο του.