Αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στα social media ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, όταν αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους τη δική του εκδοχή για σπαγγέτι μπολονέζ, με μια βασική όμως διαφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο πρωτότοκος γιος της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει βήμα-βήμα τη συνταγή για τα «ειδικά σπαγγέτι μπολονέζ», όπως τα χαρακτήρισε ο ίδιος. Ωστόσο, αντί για σπαγγέτι, χρησιμοποίησε διαφορετικό είδος ζυμαρικού, γεγονός που προκάλεσε κύμα σχολίων.

«Θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο;»

Οι ακόλουθοί του δεν άργησαν να σχολιάσουν με χιούμορ και σαρκασμό, επισημαίνοντας την απουσία του βασικού συστατικού. Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν:

«Είναι τα σπαγγέτι εδώ μαζί μας, αγάπη μου;»,

«Αυτό δεν είναι σπαγγέτι»,

«Εεε, θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο…; Αυτό δεν είναι σπαγγέτι…»,

«Σπέσιαλ σπαγγέτι γιατί δεν υπάρχει σπαγγέτι μέσα» και

«Πού είναι τα σπαγγέτι;».

Η απάντηση του Μπέκαμ

Μετά τη «βροχή» από ειρωνικά σχόλια, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επέλεξε να απαντήσει, δίνοντας τη δική του εξήγηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Σκόπευα να χρησιμοποιήσω σπαγγέτι, αλλά μου τελείωσαν», προσπαθώντας να βάλει τέλος στη συζήτηση που είχε ανάψει γύρω από το πιάτο του.