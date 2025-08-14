Η διαμάχη στην οικογένεια Μπέκαμ που συνεχίζει να κλιμακώνεται από τα τέλη της περασμένης χρονιάς, μόνο σημάδια βελτίωσης δεν έχει δείξει ειδικά μετά την πρόσφατη ανανέωση των όρκων του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νικόλα Πελτζ. Σύμφωνα με τα ξένα Μέσα, κανένα μέλος της οικογένειας του Μπρούκλιν —συμπεριλαμβανομένων των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, και των αδελφών του, Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ— δεν προσκλήθηκε στην τελετή. Αυτό ήταν και το αποκορύφωμα μιας πολυετούς έντασης, η οποία, σύμφωνα με πηγές, ξεκίνησε λίγο πριν τον γάμο του ζευγαριού το 2022.

Το νυφικό που άναψε τη φωτιά

Τα πρώτα δημόσια σημάδια ρήξης προέκυψαν από τις προετοιμασίες για τον γάμο του ζευγαριού το 2022. Η Νικόλα, που αναμενόταν να φορέσει ένα φόρεμα σχεδιασμένο από τη μητέρα του συζύγου της, τη Βικτόρια Μπέκαμ, επέλεξε αντίθετα ένα, ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη, φόρεμα Valentino. Η Νικόλα ισχυρίστηκε αργότερα ότι το ατελιέ της Βικτόρια δεν μπόρεσε να φτιάξει το φόρεμα εγκαίρως. Ωστόσο, μια πηγή από την οικογένεια Πελτζ ισχυρίστηκε ότι η Βικτόρια υπαναχώρησε από τη συμφωνία, καλώντας τη μητέρα της Νικόλα, Κλαούντια, για να της ανακοινώσει την είδηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νικόλα ένιωσε ότι θεώρησαν «κακομαθημένη» επειδή δεν φόρεσε νυφικό της Βικτόρια Μπέκαμ, παρά το γεγονός ότι είχε φορέσει δημιουργίες της της σε άλλες εκδηλώσεις.

Οι εντάσεις φαίνεται ότι συνεχίστηκαν την ημέρα του γάμου. Πηγές ισχυρίζονται ότι ένας χορός στη δεξίωση προκάλεσε επίσης μεγάλη αναστάτωση. Ο τραγουδιστής Μαρκ Άντονι, φίλος των Μπέκαμ, φέρεται να «έκλεψε» μια ειδική στιγμή που ήταν αφιερωμένη στους νεόνυμφους, καλώντας αντίθετα τη Βικτόρια στη σκηνή για να χορέψει με τον Μπρούκλιν. Αυτό το περιστατικό φέρεται να άφησε τη Νικόλα σε δάκρυα και να την έκανε να νιώσει μειονεκτικά.



Ένα βαρύ κλίμα περιφρόνησης στα social media

Από τον γάμο και μετά, το χάσμα συνέχισε να μεγαλώνει. Ο Μπρούκλιν και η Νικόλα απουσίαζαν από αρκετές σημαντικές εκδηλώσεις της οικογένειας Μπέκαμ, όπως το φετινό πάρτι για τα 50α γενέθλια του Ντέιβιντ και το πάρτι για τα 51α γενέθλια της Βικτόρια. Αν και το ζευγάρι είχε προσκληθεί, επέλεξε να μην παρευρεθεί. Αντιθέτως, οι δυο τους δίνουν συχνά το παρών στις συγκεντρώσεις της οικογένειας Πελτζ.

Η οικογένεια Μπέκαμ τον περασμένο Απρίλιο χωρίς τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας, Μπρούκλιν (Instagram/victoriabeckham).

Τα κοινωνικά Μέσα αποτελούν πλέον πεδίο μάχης για την οικογένεια Μπέκαμ. Ο Μπρούκλιν και η Νικόλα κάνουν συχνά αναφορές στην οικογένεια Πελτζ, με τον Μπρούκλιν να κάνει νέα τατουάζ αφιερωμένα στη σύζυγό του και τους γονείς της. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ακόμη και σταματήσει να ακολουθεί τους αδελφούς του, Ρομέο και Κρουζ στο Instagram. Οι Μπέκαμ, εν τω μεταξύ, έχουν κάνει διακριτικές προσπάθειες συμφιλίωσης. Σε μια πλέον διαγραμμένη ανάρτηση, ο Ντέιβιντ μοιράστηκε μια φωτογραφία του με τους δύο άλλους γιους του, Ρομέο και Κρουζ, στο ταξίδι ψαρέματος για τα 50ά του γενέθλια, με τη λεζάντα: «Μας έλειψες @brooklynpeltzbeckham» ( ο Μπρούκλιν χρησιμοποιεί πλέον και το επίθετο της συζύγου του).



Η ανανέωση των όρκων και μια διχασμένη οικογένεια

Η πρόσφατη τελετή ανανέωσης των όρκων ανάμεσα στον Μπρούκλιμ Μπέκαμ και τη βαθύπλουτη κληρονόμο Νικόλα Πελτζ, που πραγματοποιήθηκε στο Westchester County της Νέας Υόρκης, αποτέλεσε το πιο ενδεικτικό σημάδι του μεγάλου διχασμού. Η τελετή τελέστηκε από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της Νικόλα, Νέλσον Πελτζ, και σε αυτήν παρευρέθηκαν αποκλειστικά η οικογένεια και οι φίλοι της. Αυτή η απόφαση να αποκλειστεί ολόκληρη η οικογένεια του Μπρούκλιν, συμπεριλαμβανομένων των παππούδων του με τους οποίους ήταν κάποτε πολύ κοντά, έχει αφήσει τους Μπέκαμ «καταρρακωμένους».

Ενώ η Νικόλα επέλεξε να φορέσει μια ανανεωμένη εκδοχή του νυφικού της μητέρας της από το 1985 για την ανανέωση των όρκων- κίνηση που θεωρήθηκε ως ένα ακόμη σημάδι αφοσίωσης στην οικογένειά της- ο Μπρούκλιν εξέφρασε την ευτυχία του λέγοντας ότι η ανανέωση των όρκων ήταν μια «όμορφη» και «χαριτωμένη ανάμνηση» και μάλιστα αστειεύτηκε ότι ίσως χρειαστεί να βρει περισσότερο χώρο για ένα άλλο τατουάζ με τους νέους, μακρύτερους όρκους του. Ωστόσο, για την οικογένεια Μπέκαμ, η ανανέωση των όρκων ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το «τελικό» και το πιο «σκληρό» πλήγμα, με ορισμένες πηγές να ισχυρίζονται ότι έχουν πλέον αποδεχτεί ότι ο Μπρούκλιν «έχει εγκαταλείψει την οικογένεια».

Τις ίδιες μέρες εξάλλου η υπόλοιπη οικογένεια Μπέκαμ έκανε διακοπές με την πολυτελή θαλαμηγό τους στις Ιταλικές ακτές, και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν σταμάτησαν να ανεβάζουν φωτογραφίες δείχνοντας πόσο ενωμένοι και αγαπημένοι είναι. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες σχόλια φαν των Μπέκαμ στο Instagram του Μπρούκλιν και την Νικόλα, την αποκαλούν κοροϊδευτικά «Μέγκαν Μαρκλ», αφού και εκείνη χώρισε μια διάσημη οικογένεια όπως είχε κάνει η τελευταία με τον πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Και ενώ τόσο ο Ντέιβιντ, όσο και η Βικτόρια δεν έχουν κάνει ακόμα κάποια δημόσια αναφορά στη διαμάχη με τον γιο τους και τη νύφη τους, η δημοσιότητα που την έχει συνοδεύσει, κάνει ακόμα πιο δύσκολη την επανένωση της οικογένειας.