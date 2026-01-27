Μετά τις σοκαριστικές κατηγορίες του Μπρούκλιν Μπέκαμ, πηγές από το περιβάλλον της Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρουν ότι η ίδια προσπαθεί να δείξει δυνατή και είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τη Νικόλα Πελτζ...

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσε μια καταδικαστική δήλωση έξι σελίδων που διέλυσε συνθέμελα την οικογένειά του – αλλά οι εσωτερικές πηγές αναφέρουν ότι κανείς δεν ένιωσε τον πόνο περισσότερο από τους γονείς του, τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Σπάζοντας για πρώτη φορά τη σιωπή του σχετικά με τη διαμάχη, ο 26χρονος Μπρούκλιν ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του Βικτόρια «έκλεψε τις εντυπώσεις σκόπιμα» τον πρώτο χορό στο γάμο του με τη Νικόλα Πελτζ το 2022 και χόρεψε «ακατάλληλα». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ακύρωσε την ραφή του νυφικού της Νικόλα «την τελευταία στιγμή» και τον αποκάλεσε «κακό» κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης σχετικά με τη διάταξη των θέσεων. Σε μια άλλη συγκλονιστική δήλωση, είπε ότι οι γονείς του προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν για να «υπογράψει την παραίτηση από τα δικαιώματα» του ονόματός του πριν από το γάμο του.

Πλέον πηγές αναφέρουν στο Closer ότι η συντετριμμένη Βικτόρια, 52 ετών, είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια για τη Νικόλα, την οποία πιστεύει ότι είναι η υπεύθυνη για την εκρηκτική επίθεση του γιου της.

«Η Βικτόρια πιστεύει ότι όλα αυτά είναι έργο της Νικόλα. Γνωρίζει τον Μπρούκλιν καλύτερα από τον καθένα και δεν τον αναγνωρίζει πια. Πιστεύει ότι η Νικόλα είναι αυτή που έριξε τη βόμβα σε μια ήδη εκρηκτική κατάσταση», αναφέρει η πηγή. «Υπάρχουν μηνύματα μεταξύ της Βικτόρια και της Νικόλα από την περίοδο του γάμου σχετικά με το φόρεμα, τα οποία πήγαν κατά διάολου, και η Βικτόρια πιστεύει ότι αυτά αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της Νικόλα».

Ωστόσο, η πηγή προσθέτει ότι παρά τον πόνο της, η Βικτόρια δεν θα γυρίσει ποτέ την πλάτη στον μεγαλύτερο γιο της. «Η Βικτόρια ανησυχεί τώρα ότι ο μόνος που θα πληγωθεί πραγματικά θα είναι ο Μπρούκλιν», τονίζει. «Είπε ότι η αγάπη μιας μητέρας δεν πεθαίνει ποτέ και ότι θα είναι πάντα δίπλα του. Αρνείται να λυπηθεί τον εαυτό της, αλλά είναι σοβαρά πληγωμένη και προσεύχεται να είναι καλά ο γιος της».