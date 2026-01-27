Ενώ δεν έχει ακόμα κοπάσει ο θόρυβος γύρω από τις τεταμένες – ή για την ακρίβεια, ανύπαρκτες – σχέσεις μεταξύ του πρωτότοκου γιου του Ντέιβιντ και της Βικτόρια, Μπρούκλιν, με τους γονείς του, η Βικτόρια Μπέκαμ τιμήθηκε χθες (26/1) από τη γαλλική κυβέρνηση με το Τάγμα των Τεχνών και των Γραμμάτων, μία από τις κορυφαίες τιμητικές διακρίσεις της Γαλλίας.

Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls έλαβε τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση, η οποία παραδοσιακά απονέμεται σε όσους έχουν προσφέρει σημαντικές συνεισφορές στους τομείς των τεχνών, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού στη χώρα τους και διεθνώς, σε μια κλειστή τελετή στο Παρίσι, παρουσία της οικογένειάς της και σημαντικών προσωπικοτήτων της μόδας.

Στο πλευρό της ήταν ο σύζυγός της David Beckham και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, Romeo, Cruz και Harper, όλοι ντυμένοι σε σκούρους τόνους, ενώ ο πρωτότοκος γιος Brooklyn απουσίαζε, καθώς τις τελευταίες μέρες τα δημοσιεύματα φουντώνουν γύρω από τις τεταμένες σχέσεις του με τους γονείς του.

Ο Brooklyn έχει δημοσιοποιήσει στο Instagram τη δυσαρέσκειά του, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να συμφιλιωθεί και κατηγορώντας τους ότι βλέπουν την οικογένεια ως… εμπορικό brand. Στο έξι σχετικά stories που δημοσίευσε, «καίει» τους γονείς του με πολλούς τρόπους.

Θεωρεί μάλιστα πως έχουν πολεμήσει με κάθε τρόπο τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ, με τη Βικτόρια να θέλει να κλέψει τις εντυπώσεις ακόμα και στην ίδια την τελετή, ενώ εξηγεί ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που δεν έδωσαν με τη σύζυγό του το «παρών» στα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η τελετή στο Παρίσι φιλοξένησε προσωπικότητες όπως η Anna Wintour, ο Edward Enninful, ο François-Henri Pinault και ο Antoine Arnault. Η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Rachida Dati, παρέδωσε το βραβείο, επαινώντας τη Beckham για την αυθεντικότητα και τη συνέπεια στον σχεδιασμό της. Η Victoria ευχαρίστησε τον σύζυγό της, την οικογένειά της, τους συνεργάτες David Belhassen και Ralph Toledano, καθώς και τις ομάδες παραγωγής και επικοινωνίας που συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Victoria Beckham fue nombrada Caballera de la Orden de las Artes y las Letras en París. El honor fue entregado por la ministra de Cultura, Rachida Dati, con el emotivo apoyo de su familia. ¿Qué te parece el mensaje que le dio David Beckham en sus redes?



CC: davidbeckham/ wwd pic.twitter.com/l50FvKgnN9 — EstiloDF (@EstiloDF) January 27, 2026

Παρά την προσωπική ένταση με τον Brooklyn, η Beckham τόνισε τη σημασία της ομαδικής δουλειάς, λέγοντας ότι η διάκριση δεν ανήκει μόνο σε εκείνη, αλλά σε όλους όσοι συμμετείχαν στο έργο της. Μετά την τελετή, η οικογένεια και φίλοι συνεχάρησαν τη σχεδιάστρια σε ιδιωτικό δείπνο.

(Με πληροφορίες από vogue.com, fashionnetwork.com, hellomagazine.com)

