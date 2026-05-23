Μια τραγική επίθεση σημειώθηκε στη Φλόριντα, όπου μία 50χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από δύο πίτμπουλ, την ώρα που προσπαθούσε να προστατεύσει τον μικρό της σκύλο. Ο σύζυγός της περιέγραψε συγκλονισμένος τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα στο μυαλό μου».

Σύμφωνα με το WESH 2 News, ο Ντόνελ Σμιθ επέστρεψε στο σπίτι λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και διαπίστωσε ότι η σύζυγός του μαζί με τον μικρό τους σκύλο έλειπαν. Λίγο αργότερα άκουσε τις κραυγές της και αντίκρισε τα δύο πίτμπουλ να τη σέρνουν στον δρόμο, μπροστά από ένα φορτηγό.

Παρά τις προσπάθειές του να περιορίσει την αιμορραγία, η Κόουαν μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα γείτονα και δημοσίευσε το FOX35 δείχνει τη γυναίκα λίγα λεπτά πριν από τη φονική επίθεση να περπατά κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό της σκύλο. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τα δύο πίτμπουλ ήταν γνωστά για την επιθετική τους συμπεριφορά και συχνά κυκλοφορούσαν χωρίς επίβλεψη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα είχε προσπαθήσει να βοηθήσει ένα από τα σκυλιά όταν το κολάρο του είχε μπλεχτεί σε φράχτη, λίγο πριν δεχτεί την επίθεση.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τα δύο πίτμπουλ έχουν πλέον κατασχεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου ζώων.