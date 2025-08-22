Σοβαρό και αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22/8/2025 σε χωριό της Δ.Ε. Σπερχειάδας, με πρωταγωνιστές δύο αδέρφια…

Πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι 60χρονος δράστης με καραμπίνα, πυροβόλησε τον αδελφό του με τα σκάγια να τον τραυματίζουν σοβαρά. Ταυτόχρονα επίσης τραυματίστηκαν και δύο άλλοι άνδρες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και μετέπειτα διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Σπερχειάδας με πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πυροβόλησε για προσωπικές οικογενειακές διαφορές.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το αιματηρό συμβάν.

Πηγή: fonografos.net