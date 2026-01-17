Μια απίστευτη τραγωδία συνέβη στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ την Τρίτη (13/1) όταν ένα 11χρονο αγόρι φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον πατέρα του, επειδή του πήρε το Nintendo Switch με το οποίο έπαιζε εκείνη την μέρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σπίτι της οικογένειας και εκεί εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του ένας 42χρονος άνδρας, ονόματι Douglas Dietz, τραυματισμένος θανάσιμα στο κεφάλι από πυροβολισμό.

Μετά από αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το 11χρονο αγόρι ήταν ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας και αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με αναφορές, οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος άκουσαν τον γιο να λέει στην μητέρα του «σκότωσα τον μπαμπά, σκότωσα τον μπαμπά».

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε αφότου το ζευγάρι είχε πάει για ύπνο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα και πως το παιδί ήταν «θυμωμένο» επειδή ο πατέρας του είπε πως ήταν η ώρα να πάει και εκείνο για ύπνο, ενώ του πήρε το Nintendo, με το οποίο έπαιζε κατά την διάρκεια της μέρας.

Παράλληλα, το παιδί φαίνεται να παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι βρήκε το κλειδί για το χρηματοκιβώτιο με τα όπλα στο συρτάρι του πατέρα του, στο υπνοδωμάτιο των γονιών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άνοιξε ενώ προσπαθούσε να βρει το Nintendo Switch του και εκεί βρήκε το όπλο. Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι θα συμβεί όταν πυροβόλησε, το αγόρι απάντησε ότι ήταν «θυμωμένο» και ότι «δεν το είχε σκεφτεί».

