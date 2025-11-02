Σε επιχείρηση της ειδικής αστυνομικής μονάδας στο Βερολίνο, οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν 22χρονο Σύρο υπήκοο, ο οποίος κατηγορείται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης με ισλαμιστικό κίνητρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Βερολίνου, ο νεαρός άνδρας φέρεται να προετοίμαζε σοβαρό έγκλημα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους.

Η ταυτότητα του υπόπτου δεν έχει επισήμως δημοσιοποιηθεί, ωστόσο γερμανικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για τον Αμπντάλα Ρ., ο οποίος διέμενε νόμιμα στη Γερμανία από το 2023 με καθεστώς επικουρικής προστασίας.



Εκρηκτικά και διασυνδέσεις με το «Ισλαμικό Κράτος»

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του 22χρονου, η αστυνομία φέρεται να εντόπισε εκρηκτικά και εξαρτήματα που είχαν αγοραστεί μέσω διαδικτύου, καθώς και υλικό προπαγάνδας υπέρ του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι το σχέδιο του υπόπτου αφορούσε επίθεση αυτοκτονίας σε πολυσύχναστο σημείο του Βερολίνου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή στόχο.



Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές ασφαλείας παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ η ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών εξετάζει τυχόν συνδέσεις του 22χρονου με διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα.

Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας τόνισε ότι «οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη» και ότι «δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί ενδεχόμενο συνεργών».





