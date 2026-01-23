Μια ψηφιακά τροποποιημένη φωτογραφία γυναίκας που συνελήφθη σε διαδήλωση στην Μινεσότα της Μινεάπολις-όπου μαίνεται η οργή για την δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ και τον εν ψυχρώ πυροβολισμό και τον θάνατο μιας νεαρής Αμερικανίδας φέρεται να δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με ανάλυση της εικόνας από τον Guardian.

Η γυναίκα, η Νεκίμα Λέβι Άρμστρονγκ, ήταν ένα από τα τρία άτομα που συνελήφθησαν την Πέμπτη για συμμεοχής σε μία διαδήλωση που διέκοψε τις εκκλησιαστικές λειτουργίες στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, την Κυριακή. Οι διαδηλωτές ισχυρίστηκαν ότι ένας από τους πάστορες, ο Ντέιβιντ Ίστεργουντ, ήταν ο υπηρεσιακός διευθυντής πεδίου του γραφείου Μετανάστευσης του Σεντ Πολ.

Advertisement

Advertisement

Homeland Security Investigators and FBI agents arrested Nekima Levy Armstrong who played a key role in orchestrating the Church Riots in St. Paul, Minnesota.



She is being charged with a federal crime under 18 USC 241.



Religious freedom is the bedrock of the United States -… pic.twitter.com/LHh994fXf3 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 22, 2026

H Γενική Εισαγγελάς των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι ανακοίνωσε τις συλλήψεις με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Πέμπτης. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δημοσίευσε στην συνέχεια μια φωτογραφία από την σύλληψη της Άρμστρονγκ.

Σε αυτή φαίνεται ένας αστυνομικός, τα χαρακτηριστικά προσώπου του οποίου έχουν καλυφθεί, να συνοδεύει την Άρμστρονγκ, η οποία φέρει χειροπέδες.

Η Άρμστρονγκ είναι ντυμένη στα μαύρα και φαίνεται να είναι εξαιρετικά ψύχραιμη.

Περίπου 30 λεπτά αργότερα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια άλλη φωτογραφία από τη σύλληψη της Άρμστρονγκ, στην οποία όμως φαίνεται να κλαεί σπαρακτικά ενώ το χρώμα του δέρματός της είναι εμφανώς πιο σκούρο.

Η εικόνα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος είναι αλλοιωμένη, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian.

Advertisement

Κατά την ανάλυση διαπιστώθηκε πως και στις δυο φωτογραφίες οι αστυνομικοί είναι ευθυγραμμισμένοι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για την ίδια εικόνα ενώ υπάρχουν και άλλες ομοιότητες που υποδεικνύουν πως πρόκειται για την ίδια φωτογραφία. Ένα άγνωστο άτομο φαίνεται στο ίδιο σημείο πίσω από την Άρμστρονγκ και το χέρι του φαίνεται να βρίσκεται πίσω από την πλάτη της στην ίδια ακριβώς θέση.

Ερωτηθείς αν η εικόνα είχε τροποποιηθεί ψηφιακά, ο Λευκός Οίκος απάντησε στέλνοντας μια ανάρτηση στο X από την αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας. «ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ προς τους ανθρώπους που αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπιστούν αντανακλαστικά τους δράστες ειδεχθών εγκλημάτων στη χώρα μας, μοιράζομαι μαζί σας αυτό το μήνυμα: Η επιβολή του νόμου θα συνεχιστεί. Τα memes θα συνεχιστούν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Advertisement

Ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου X, ο οποίος έχει περίπου 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους, έχει κάνει τουλάχιστον 14 αναρτήσεις με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ανέφερε το Poynter τον Οκτώβριο.

Advertisement