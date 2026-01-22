Ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη αναστάτωση και οργή στην τοπική κοινωνία της Μινεσότα σημειώθηκε την Τρίτη, όταν η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) συνέλαβε ένα πεντάχρονο αγόρι, τον Λίαμ Ράμος, μαζί με τον πατέρα του, τη στιγμή που επέστρεφαν στο σπίτι τους από το σχολείο. Σύμφωνα με τις σχολικές αρχές της περιοχής Columbia Heights, προάστιο της Μινεάπολης, ο πατέρας και το παιδί μεταφέρθηκαν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Η επιθεωρήτρια του σχολικού διαμερίσματος, Ζένα Στένβικ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η σύλληψη έγινε στο δρόμο του σπιτιού τους. Όταν η ίδια έφτασε στο σημείο, το αυτοκίνητο του πατέρα ήταν ακόμη αναμμένο, ενώ οι πράκτορες είχαν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη. Όπως κατήγγειλε, ένας πράκτορας έβγαλε τον μικρό Λίαμ από το αυτοκίνητο, τον οδήγησε στην πόρτα του σπιτιού και του ζήτησε να χτυπήσει το κουδούνι για να δει αν υπήρχε άλλο άτομο μέσα, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά ένα πεντάχρονο παιδί ως «δόλωμα».

Advertisement

Advertisement

Παρά τις εκκλήσεις άλλου ενήλικα που βρισκόταν έξω από το σπίτι και προσφέρθηκε να φροντίσει το παιδί ώστε να αποφευχθεί η κράτησή του, οι πράκτορες αρνήθηκαν. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε περίπου 20 λεπτά αργότερα στο σπίτι και διαπίστωσε ότι ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν εξαφανιστεί. Δύο διευθυντές σχολείων έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν υποστήριξη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μαρκ Προκόσχ, ανέφερε ότι η οικογένεια είχε ενεργή υπόθεση ασύλου και είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ μέσω επίσημου συνοριακού σταθμού. Τόνισε ότι δεν υπάρχει εντολή απέλασης και ότι δεν πρόκειται για εγκληματίες. Πιστεύει επίσης ότι πατέρας και γιος παραμένουν μαζί στο κέντρο κράτησης.

Το σχολικό διαμέρισμα δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν τον Λίαμ με πράκτορα έξω από το σπίτι του και δίπλα σε αυτοκίνητο κρατώντας το σακίδιό του. Η Στένβικ διερωτήθηκε δημόσια πώς είναι δυνατόν να θεωρείται επικίνδυνος ένας πεντάχρονος.

Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η Τρίσια ΜακΛάφλιν δήλωσε ότι η επιχείρηση στόχευε τον πατέρα, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο μετανάστη», υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει εγκαταλείποντας το παιδί του. Σύμφωνα με την ίδια, οι γονείς ερωτώνται αν θέλουν να απελαθούν μαζί με τα παιδιά τους ή να τα αφήσουν σε ασφαλές πρόσωπο.

Το περιστατικό αυτό είναι ένα από τα τέσσερα που αφορούν μαθητές της ίδιας σχολικής περιφέρειας μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Συμπεριλαμβάνονται συλλήψεις ανηλίκων 17 και 10 ετών, ακόμη και έξω ή καθ’ οδόν προς το σχολείο, καθώς και παρουσία πρακτόρων σε σχολικές εγκαταστάσεις. Η Στένβικ κατήγγειλε ότι πράκτορες της ICE περιπολούν γειτονιές, παρακολουθούν σχολικά λεωφορεία και δημιουργούν κλίμα φόβου.

Οι επιπτώσεις, όπως δήλωσαν εκπαιδευτικοί και νομικοί, είναι βαθιά τραυματικές για τα παιδιά, τις οικογένειες και ολόκληρη την κοινότητα. Πολλές οικογένειες φοβούνται πλέον να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ενώ το προσωπικό προσπαθεί όχι μόνο να εκπαιδεύσει, αλλά και να βοηθήσει τις οικογένειες να πλοηγηθούν σε ένα σύνθετο και σκληρό νομικό σύστημα. Όπως τόνισε η Στένβικ, «πρόκειται για παιδιά, όχι για βίαιους εγκληματίες».

Με πληροφορίες από Guardian