Μάνστεστερ - Σε κατάσταση σοκ άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης σε εβραϊκή συναγωγή

Από λάθος εκτίμηση αστυνομικών φαίνεται πως κατέληξε ένα από τα θύματα της τραγωδίας στο Μάντσεστερ, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε εβραϊκή συναγωγή και απειλούσε να πυροδοτήσει μία βόμβα, που φώναζε πως έχει στην κατοχή του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης δεν έφερε πάνω του κάποιο όπλο και έτσι οι μόνες σφαίρες που έπεσαν στο σημείο της επίθεσης ήταν από αστυνομικούς, οι οποίοι εργάζονταν προκειμένου να τον αποτρέψουν από το να εισβάλει στην συναγωγή και να προκαλέσει τον θάνατο και άλλων πολιτών.

Προηγουμένως, δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, όταν ο δράστης έπεσε με αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος, ενώ λίγες στιγμές αργότερα άρχισε να μαχαιρώνει όποιον έβρισκε μπροστά του. Από την επίθεση, που οι αρχές στη Βρετανία χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική, τρεις άνθρωποι κατέληξαν στο νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρα.

Αυτός είναι ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο δράστης είναι ο 35χρονος Jihad Al-Shamie, Βρετανός πολίτης με καταγωγή από την Συρία. Ο 35χρονος φαίνεται πως εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε νεαρή ηλικία και απέκτησε την βρετανική υπηκοότητα το 2006.

Ο Al-Shamie σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά περίπου επτά λεπτά μετά από την έναρξη της τρομοκρατικής επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή, το πρωί της Πέμπτης.

The Manchester synagogue terrorist has been identified as Jihad Al-Shamie – a Syrian-born Muslim.



He was given British citizenship in 2006 and repaid our hospitality with slaughter.



Sadly, there are countless others like him in the UK.🇬🇧 pic.twitter.com/rhIOlB3jma — Peter Lloyd (@Suffragent_) October 2, 2025

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Στίβεν Γουότσον, αναφέρει ότι ο ύποπτος φορούσε ένα γιλέκο που έμοιαζε με εκρηκτικό μηχανισμό, ωστόσο η αστυνομία επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι δεν είναι λειτουργικό.

Ο δράστης δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Η οικογένειά του εμφανίζεται σοκαρισμένη από τις τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο διαχωρίζει την θέση της και καταδικάζει τις πράξεις του 35χρονου, εκφράζοντας συλληπητήρια στους οικείους των θυμάτων.

Στο σημείο της επίθεσης έσπευσε και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μαζί με την σύζυγό του Βικτόρια, ο οποίος δήλωσε ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατέψει τις εβραϊκές κοινότητες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: BBC