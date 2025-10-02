O δράστης της βομβιστικής επίθεσης στο Μάντσεστερ διακρίνεται στη διάρκεια του περιστατικού (κάτω) και νεκρός αργότερα από αστυνομικά πυρά (πάνω)

Η βρετανική αστυνομία κήρυξε την επίθεση σε συναγωγή κοντά στο Μάντσεστερ τρομοκρατικό συμβάν και πιστεύει ότι γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη, σύμφωνα με δήλωση του Λόρενς Τέιλορ, ανώτατου αξιωματικού της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της χώρας την Πέμπτη.

Ο Τείλορ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις υπόπτων και ενέτειναν τις περιπολίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αστυνομικοί αποκάλυψαν ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη, αλλά δεν μπορούν να την επιβεβαιώσουν σε αυτό το στάδιο «για λόγους ασφαλείας».

"Counter terrorism policing has declared this as terrorism"



Assistant Commissioner Laurence Taylor gives an update following the attack at a synagogue in Manchester, where two people were killed and three others were injured.

https://t.co/a7Q7dyfFcm pic.twitter.com/UlqNP2r1Yx October 2, 2025

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαιώνει ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη μετά από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, μεταξύ των οποίων και ο ύποπτος δράστης, ο οποίος πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο δράστης έπεσε πάνω σε πλήθος, ενώ ακολούθησε επίθεση με μαχαίρι, έξω από συναγωγή του Μάντσεστερ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ένα ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών εργάζεται κοντά στο πτώμα ενός άνδρα, που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, στον τόπο του συμβάντος, μετά από αναφορά για περιστατικό στο οποίο ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από συναγωγή, στο βόρειο Μάντσεστερ της Βρετανίας, στις 2 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Hannah McKay

Σε βίντεο (βλέπε παρακάτω) διακρίνονται οι αστυνομικοί την ώρα που πυροβολούν τον ύποπτο.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι ο ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται ότι μετέφερε βόμβα, πυροβολήθηκε αφού ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ, στη βόρεια περιοχή του Μάντσεστερ, Κράμπσολ, μετά από μαρτυρίες ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε περαστικούς και ότι ένας άνδρας, πιθανότατα φρουρός ασφαλείας, μαχαιρώθηκε.

«Έχει βόμβα, φύγετε!»

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Reuters, φαίνονται αστυνομικοί να πυροβολούν έναν άνδρα μέσα στην περίμετρο της συναγωγής, ενώ ένας άλλος άνδρας βρισκόταν στο πάτωμα μέσα σε μια λίμνη αίματος. Φαίνεται να φοράει ένα παραδοσιακό εβραϊκό κάλυμμα κεφαλής.

«Έχει βόμβα, φύγετε!» φώναξε ένας ένοπλος αστυνομικός στους θεατές, καθώς προσπαθούσε να απομακρύνει τους πολίτες.

Σύμφωνα με το BBC, η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών προχώρησε σε μια δυνατή ελεγχόμενη έκρηξη στο αστυνομικό κλοιό γύρω από τον τόπο του συμβάντος.

«Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που προσεύχονταν στη συναγωγή τη στιγμή του συμβάντος παρέμεινε μέσα στο κτήριο, ενώ η άμεση περιοχή ασφαλίστηκε. Στη συνέχεια τα άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια».

Η αστυνομία της πόλης επιβεβαίωσε πως αξιωματικοί της άνοιξαν πυρ κατά του υπόπτου της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν την κατάστασή του, αν δηλαδή είναι τραυματίας ή νεκρός.

«Ένα τρίτο άτομο, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και πιστεύεται πως είναι νεκρός. Αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί προς το παρόν λόγω ζητημάτων ασφαλείας που αφορούν ύποπτα αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του», ανακοίνωσε η αστυνομία, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο ο δράστης να έφερε πάνω του βόμβα.

Νωρίτερα, η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και πως άγνωστος αριθμός ατόμων μαχαιρώθηκε κοντά σε μια συναγωγή στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Επίσης οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο δράστη.

Βίντεο: Η στιγμή που η αστυνομία εξουδετερώνει τον δράστη

Το BBC Verify εξέτασε και επαλήθευσε το παρακάτω βίντεο που σχετίζεται με την επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Το βίντεο δείχνει ένοπλους αστυνομικούς έξω από μια συναγωγή στην οδό Middleton Road να στέκονται μπροστά από ένα άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος.

Ένα άλλο άτομο έξω από τη συναγωγή βρίσκεται επίσης ξαπλωμένο στο έδαφος, περιτριγυρισμένο από αίμα.

🚨BREAKING: Major incident outside a synagogue in Crumpsall, Manchester.



A man has allegedly drove into pedestrians, injuring three people, then exited the vehicle and stabbed another person.



Unconfirmed reports suggest the assailant may have a bomb.



Today is Yom Kippur,… pic.twitter.com/EShE3aNa8O — The British Patriot (@TheBritLad) October 2, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος λέει ότι οδηγούσε το φορτηγάκι του τη στιγμή του συμβάντος, μίλησε στο BBC.

Λέει ότι είχε κολλήσει στην κίνηση, υπέθεσε ότι ήταν ένα «απλό τροχαίο», αλλά καθώς πλησίαζε είδε έναν άνδρα «να αιμορραγεί στο πάτωμα».

Ο ίδιος μάρτυρας λέει ότι είδε έναν άλλο άνδρα «να κείτεται στο πάτωμα» μπροστά από ένα αυτοκίνητο και άκουγε ανθρώπους να φωνάζουν.

Στη συνέχεια περιγράφει ότι είδε ένα άλλο άτομο, έναν άνδρα, ο οποίος, όπως λέει, είχε ένα μαχαίρι και «μαχαίρωνε το παράθυρο» ενός κοντινού κτιρίου «προσπαθώντας να μπει μέσα».

«Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έφτασε η αστυνομία, τον προειδοποίησαν αρκετές φορές, δεν συμμορφώθηκε, οπότε άνοιξαν πυρ», εξηγεί ο Γκάρεθ, λέγοντας ότι ο άνδρας που κρατούσε το μαχαίρι έπεσε στο έδαφος.

Στη συνέχεια, ο άνδρας «άρχισε να σηκώνεται και αυτοί [η αστυνομία] τον πυροβόλησαν ξανά», λέει ο Γκάρεθ, περιγράφοντας το σκηνικό ως «ανατριχιαστικό» να το βλέπεις.

Current Scenes In Heaton Park Following The Attack Outside The Synagogue



pic.twitter.com/phFDGD3cfu — James Goddard (@JamesPGoddard90) October 2, 2025

Οπως αναφέρει το BBC: «Η αστυνομία κλήθηκε στις 9:31 π.μ. στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Heaton Park, στην Middleton Road, στην περιοχή του Crumpsall, από έναν πολίτη, ο οποίος δήλωσε ότι είχε δει ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς μέλη του κοινού και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί.

Η Αστυνομία του Ευρύτερου Μάντσεστερ κάλεσε τις αντιτρομοκρατικές μονάδες και θεωρεί σοβαρό το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 9:37 π.μ. (τοπική ώρα) Στις 9:38 π.μ. πυροβόλησαν αστυνομικοί της Αστυνομίας του Μάντσεστερ. Ένας άνδρας πυροβολήθηκε, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο δράστης.

Τα ασθενοφόρα έφτασαν στον τόπο του συμβάντος στις 9:41 και περιθάλπουν μέλη του κοινού, επί του παρόντος τέσσερα μέλη του κοινού με τραύματα που προκλήθηκαν τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές.

Τα μέλη του κοινού καλούνται να αποφύγουν την περιοχή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει το συμβάν».

#INCIDENT | We’re responding to an incident outside a synagogue on Middleton Road in Manchester. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε συναγωγή στο Κράμπσολ ένα προάστιο, 3 χλ, μακριά από το κέντρο του Μάντσεστερ. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Αντι Μπέρναμ χαρακτήρισε «πολύ σοβαρό το περιστατικό». Λέει ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε «αποτελεσματικά» από τους υπεύθυνους του χώρου και από την Αστυνομία του Μάντσεστερ.

🚨SUSPECTED TERROR ATTACK IN MANCHESTER 🚨



Early reports suggest an Islamist has gone on a mass stabbing rampage at a synagogue on Middleton Road, Heaton Park.



ARMED POLICE ARE ON THE SCENE



This is a developing story pic.twitter.com/6EdEkd7H7p — Basil the Great (@Basil_TGMD) October 2, 2025

«Ταυτόχρονα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει».

Eπίθεση την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού θρησκευτικού ημερολογίου

Το περιστατικό στο Μάντσεστερ συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού θρησκευτικού ημερολογίου.

Πολλοί Εβραίοι πηγαίνουν στις συναγωγές και νηστεύουν αυτή την ημέρα.

❗️🔪🇬🇧 – BREAKING: Multiple people have been stabbed at a synagogue on Middleton Road in Manchester, Greater Manchester Police confirmed, describing it as a serious incident.



Officers responded early this morning, closing the road between Wilton Road and Crumpsall Lane, with… pic.twitter.com/skKPDa8EjT — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 2, 2025

«Συγκλονισμένος» δηλώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ – «Σοκαρισμένος» ο βασιλιάς Κάρολος

«Είμαι συγκλονισμένος από την επίθεση σε συναγωγή στο Crumpsall.

Το γεγονός ότι αυτό συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το καθιστά ακόμη πιο φρικτό.

Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων επηρεάστηκαν, και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλους τους πρώτους ανταποκριτές», έγραψε στο Χ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα επιστρέψει νωρίτερα από τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, μετά την επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

I’m appalled by the attack at a synagogue in Crumpsall.



The fact that this has taken place on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar, makes it all the more horrific.



My thoughts are with the loved ones of all those affected, and my thanks go to the emergency… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025

Ο Βασιλιάς Κάρολος από την πλευρά του δηλώνει «Βαθιά σοκαρισμένος και λυπημένος για την απαραδέκτη επίθεση στο Μάντσεστερ»

Ένας φωτογράφος του Reuters ανέφερε ότι υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Εθελοντές ασθενοφόρων φορούσαν προστατευτική αλεξίσφαιρη στολή και κράνη, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

«Οι παραϊατρικοί έφτασαν στον τόπο του συμβάντος… και περιθάλπουν μέλη του κοινού, επί του παρόντος τέσσερα άτομα με τραύματα που προκλήθηκαν τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές», ανέφερε η αστυνομία του Μάντσεστερ σε δήλωση στο X.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανέφερε ότι έστειλε ενισχύσεις στην περιοχή.

«Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με άλλα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων.