Σύμφωνα με αναφορές, ο τρομοκράτης της συναγωγής του Μάντσεστερ κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης και ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος μετά την επίθεση.

Η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία Βορειοδυτικής Αγγλίας επιβεβαίωσε ότι ο 35χρονος μαχαιροβγάλτης Τζιχάντ αλ-Σάμι κάλεσε την αστυνομία στα αρχικά στάδια της επίθεσης την περασμένη Πέμπτη.

Advertisement

Advertisement

Ο Μέλβιν Κράβιτς, 66 ετών, και ο Εντριαν Ντάουλμπι, 53 ετών, σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία έλαβε χώρα την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου.

Ένας εκπρόσωπος της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας Βορειοδυτικής Αγγλίας δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι, στα αρχικά στάδια της επίθεσης έξω από τη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ, ο δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία δηλώνοντας ότι ορκίζεται πίστη στο λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος. Συνεχίζουμε να ερευνούμε όλες τις περιστάσεις και τα κίνητρα πίσω από το συμβάν. Η έρευνα συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας The Sun, ο δράστης είπε στους τηλεφωνητές του “100”: «Σκότωσα δύο Εβραίους στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους».

Ο Αλ-Σαμί, ο οποίος ήταν υπό κράτηση για υποτιθέμενο έγκλημα βιασμού, σκοτώθηκε από την αστυνομία λίγα λεπτά μετά την επίθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική από τις αρχές.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τα κίνητρα του 35χρονου δράστη, ο οποίος ήταν Βρετανός υπήκοος συριακής καταγωγής και είχε αποκτήσει την υπηκοότητα το 2006 ως ανήλικος.

Σε δήλωσή της, η οικογένειά του καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως «αποτρόπαια πράξη».

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι δύο θύματα της επίθεσης πυροβολήθηκαν από ένοπλους αστυνομικούς, καθώς είχαν καταφύγει πίσω από την οχυρωμένη πόρτα της συναγωγής.