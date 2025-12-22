Οι ένοπλοι που φέρεται να πραγματοποίησαν μια θανατηφόρα επίθεση σε μία εβραϊκή εορτή στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας την περασμένη εβδομάδα, έριξαν τέσσερα εκρηκτικά στην αρχή της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης μιας «βόμβας τένις», σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα.

Ο Ναβίντ Aκράμ, 24 ετών, έχει κατηγορηθεί για δεκάδες αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 κατηγοριών για φόνο, για την επίθεση στη “Χανουκά” στις 14 Δεκεμβρίου. Ο Aκράμ, ο οποίος πυροβολήθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της επίθεσης, εξήλθε από το νοσοκομείο τη Δευτέρα και μεταφέρθηκε σε φυλακή.

Ο δεύτερος φερόμενος ως ένοπλος, ο πατέρας του Ναβίντ, Σατζίντ Aκράμ, πυροβολήθηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με έγγραφα της αστυνομίας, οι δύο άνδρες ηχογράφησαν ένα βίντεο-μανιφέστο τον Οκτώβριο, στο οποίο εμφανίζονται να κάθονται μπροστά από τη σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Οι Ακραμ «σχεδίασαν μεθοδικά αυτή την τρομοκρατική επίθεση για πολλούς μήνες», ισχυρίστηκε η αστυνομία. Βίντεο που βρέθηκαν στο τηλέφωνο του Ναβίντ έδειξαν ότι πατέρας και γιος είχαν ως κίνητρο μια «βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία» συνδεδεμένη με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα βίντεο στο οποίο οι δύο άνδρες κάθονται μπροστά από μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους και περιγράφουν λεπτομερώς τα κίνητρά τους για την επίθεση στο Μπόνταϊ και καταδικάζουν «τις πράξεις των «Σιωνιστών»», σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Nαβίντ φαίνεται επίσης να απαγγέλλει ένα απόσπασμα από το Κοράνι στα αραβικά στο βίντεο, σύμφωνα με την αστυνομία.

New photos and videos allegedly reveal the father and son accused of the Bondi Beach massacre rehearsing, training, and scouting key locations in the days before the attack that killed 15 innocent people. pic.twitter.com/aIwKH9L9oI — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 22, 2025

Ένα άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει τους δύο άνδρες να κάνουν εκπαίδευση στη χρήση πυροβόλων όπλων σε μια περιοχή που η αστυνομία πιστεύει ότι είναι η αγροτική Νέα Νότια Ουαλία τον Οκτώβριο. «Ο κατηγορούμενος και ο πατέρας του φαίνονται σε όλο το βίντεο να πυροβολούν με καραμπίνες και να κινούνται με τακτικό τρόπο», ισχυρίζεται η αστυνομία.

Την περασμένη εβδομάδα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή απαγόρευσης δημοσίευσης των στοιχείων του δελτίου τύπου, προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα των επιζώντων της επίθεσης. Η διαταγή ανακλήθηκε τη Δευτέρα, μετά από αίτηση των μέσων ενημέρωσης στο τοπικό δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας, αν και τα ονόματα των περισσότερων επιζώντων παραμένουν απόρρητα.

Κάμερες CCTV που κατέγραψαν την παραλία Μποντάι δύο ημέρες πριν την επίθεση έδειξαν επίσης τους Aκραμ να οδηγούν προς την περιοχή και να πραγματοποιούν αναγνώριση, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Ο κατηγορούμενος και ο πατέρας του, φαίνονται να βγαίνουν από το όχημα και να περπατούν κατά μήκος της πεζογέφυρας, στην ίδια θέση όπου δύο ημέρες αργότερα πυροβόλησαν μέλη του κοινού», αναφέρει η αστυνομία.

Οι κάμερες CCTV κατέγραψαν επίσης το ζευγάρι να φεύγει από το ενοικιαζόμενο κατάλυμα στο προάστιο Campsie του Σίδνεϊ λίγες ώρες πριν από την επίθεση «μεταφέροντας μακριά και ογκώδη αντικείμενα τυλιγμένα σε κουβέρτες», σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα αντικείμενα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε ένα αυτοκίνητο, ήταν τρία πυροβόλα όπλα, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της «βόμβας με την μπάλα του τένις», και δύο σημαίες του Ισλαμικού Κράτους.

BREAKING: CCTV footage captured Bondi terrorists Naveed Akram and Sajid Akram scoping the Bondi footbridge two nights prior to the terrorist attack. pic.twitter.com/ekUvFAfrOy Advertisement December 22, 2025

Στη συνέχεια, οδήγησαν στο Μποντάι, όπου στάθμευσαν και τοποθέτησαν τις σημαίες στο εσωτερικό των μπροστινών και πίσω παραθύρων, σύμφωνα με την αστυνομία. Αφού αφαίρεσαν τα πυροβόλα όπλα και τις αυτοσχέδιες βόμβες από το αυτοκίνητο, περπάτησαν προς τη γέφυρα πεζών από όπου πραγματοποίησαν την επίθεσή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τρεις αυτοσχέδιες βόμβες σωλήνα και η βόμβα τένις ρίχτηκαν καθώς πλησίαζαν τη γέφυρα, σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά δεν εξερράγησαν, παρόλο που κρίθηκαν «λειτουργικές». Μια πέμπτη εκρηκτική συσκευή βρέθηκε αργότερα στο όχημά τους, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση της αστυνομίας.

Ο Nαβίντ Aκράμ, ο οποίος πυροβολήθηκε στην κοιλιά και τραυματίστηκε σοβαρά από την αστυνομία, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

