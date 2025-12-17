Στον φερόμενο δράστη της επίθεσης κατά του εορτασιμούς της εβραϊκής Χανουκά στην περίφημη παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 59 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποκτονίας και τρομοκρατίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη. Οι φερόμενοι ως δράστες, πατέρας και γιος σκότωσαν 15 άτομα σε μια επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα και ενέτεινε τους φόβους για αυξανόμενο αντισημιτισμό και βίαιο εξτρεμισμό.

Οι κηδείες των Εβραίων θυμάτων της επίθεσης άρχισαν να τελούνται σήμερα, εν μέσω οργής για το πώς οι ένοπλοι – ένας εκ των οποίων ήταν υπό έρευνα για σύντομο χρονικό διάστημα για διασυνδέσεις με εξτρεμιστές – είχαν πρόσβαση σε ισχυρά πυροβόλα όπλα.

Ο Σαχίντ Άκραμ, 50 ετών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία επί τόπου, ενώ ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Ακραμ, βρήκε από το κώμα το απόγευμα της Τρίτης, αφού επίσης πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι σε έναν άνδρα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 59 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 κατηγοριών για φόνο, 40 κατηγοριών για τραυματισμό με απόπειρα δολοφονίας, καθώς και για τρομοκρατία και άλλα αδικήματα.

«Η αστυνομία θα ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι ο άνδρας ενεπλάκη σε συμπεριφορά που προκάλεσε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή για να προωθήσει έναν θρησκευτικό σκοπό και να προκαλέσει φόβο στην κοινότητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία. «Οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν τρομοκρατική επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS, μια τρομοκρατική οργάνωση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Αυστραλίας».

Σε σχετικό δικαστικό έγγραφο κατονομάστηκε ως εν ζωή δράστης ο Ναβίντ Αρκαμ, ο οποίος παραμένει σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ υπό ισχυρή αστυνομική φρούρηση. Θα εμφανιστεί μέσω βιντεοκλήσης ενώπιον τοπικού δικαστηρίου τη Δευτέρα το πρωί.

Οι φερόμενοι δράστες, πατέρας και ογιος είχαν ταξιδέψει στις νότιες Φιλιππίνες, μια περιοχή που μαστίζεται εδώ και καιρό από την ισλαμιστική ιδεολογία, εβδομάδες πριν από την ένοπλη επίθεση, την οποία η αυστραλιανή αστυνομία δήλωσε ότι φαινόταν να εμπνέεται από το Ισλαμικό Κράτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε εκδήλωση για τη Χανουκά στον Λευκό Οίκο αργά την Τρίτη ότι σκεφτόταν τα θύματα της «φρικτής και αντισημιτικής τρομοκρατικής επίθεσης». «Συμμετέχουμε στο πένθος για όλους όσους σκοτώθηκαν και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», είπε.

Η κυβέρνηση εισάγει μεταρρυθμίσεις για την οπλοκατοχή

Ο ηγέτης της αυστραλιανής πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι θα συγκαλέσει το κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα για να ψηφίσει ευρείες μεταρρυθμίσεις στους νόμους περί οπλοκατοχής, λίγες ημέρες μετά την πιο αιματηρή μαζική ένοπλη επίθεση στη χώρα εδώ και τρεις δεκαετίες.

Ο Κρις Μινς, πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας όπου έλαβε χώρα η επίθεση, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το κοινοβούλιο θα συνεδριάσει στις 22 Δεκεμβρίου για να ακούσει «επείγουσες» μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του αριθμού των πυροβόλων όπλων που επιτρέπονται σε ένα μόνο άτομο και της δυσκολότερης πρόσβασης σε ορισμένους τύπους κυνηγετικών όπλων.

Η κυβέρνηση της πολιτείας θα εξετάσει επίσης μεταρρυθμίσεις που θα δυσκολεύουν τη διεξαγωγή μεγάλων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας μετά από τρομοκρατικά γεγονότα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις. «Έχουμε ένα μνημειώδες έργο μπροστά μας. Είναι τεράστιο», είπε. «Είναι τεράστια ευθύνη να ενώσουμε την κοινότητα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα καλοκαίρι ηρεμίας και ενότητας, όχι διχασμού».

Κηδείες

Η κηδεία του Ραβίνου Ελάι Σλάνγκερ, βοηθού ραβίνου στη Συναγωγή Chabad Bondi και πατέρα πέντε παιδιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ήταν γνωστός για το έργο του για την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ μέσω του Chabad, ενός παγκόσμιου οργανισμού που προωθεί την εβραϊκή ταυτότητα.

Ο Σλάνγκερ θα ταξίδευε σε φυλακές και θα συναντιόταν με Εβραίους που ζουν σε κοινότητες κοινωνικής στέγασης του Σίδνεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα ο ηγέτης των Εβραίων Άλεξ Ριβσιν.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αντιμετωπίζει κριτική ότι η κεντροαριστερή κυβέρνησή του δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την εξάπλωση του αντισημιτισμού στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου Ισραήλ-Γάζας.

«Θα συνεργαστούμε με την εβραϊκή κοινότητα, θέλουμε να εξαλείψουμε και να εξαλείψουμε τον αντισημιτισμό από την κοινωνία μας», δήλωσε ο Albanese στους δημοσιογράφους.

Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες πληροφοριών δέχονται επίσης πιέσεις να εξηγήσουν γιατί επετράπη στον Σαχίντ Ακραμ να αποκτήσει νόμιμα τα ισχυρά τουφέκια και τα κυνηγετικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Εν τω μεταξύ, ο Ναβίντ Άκραμ ήταν για ένα διάστημα από την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας το 2019 για φερόμενους δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία εκείνη την εποχή που να αποδεικνύουν ότι αποτελούσε απειλή, δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Σε χειρουργείο θα υποβληθεί ο 43χρονος ήρωας

Στο ο 43χρονς Αχμέντ αλ Αχμέντ που απέτρεψε έναν από τους δράστες και χαρακτηρίζεται ως ήρωας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο θείος του Αλ-Αχμέντ, Μοχάμεντ αλ-Αχμέντ στη Συρία, δήλωσε ότι ο ανιψιός του έφυγε από την πατρίδα του στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας πριν από σχεδόν 20 χρόνια για να αναζητήσει εργασία στην Αυστραλία.

«Το μάθαμε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τηλεφώνησα στον πατέρα του και μου είπε ότι ήταν ο Άχμεντ. Ο Άχμεντ είναι ήρωας, είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν. Η Συρία γενικά είναι περήφανη γι’ αυτόν», δήλωσε ο θείος στο Reuters.

Η οικογένεια του 22χρονου αστυνομικού Τζακ Χίμπερτ, ο οποίος πυροβολήθηκε δύο φορές την Κυριακή και ήταν στο σώμα για μόλις τέσσερις μήνες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι είχε χάσει την όρασή του στο ένα μάτι και είχε μια «μακρά και δύσκολη ανάρρωση» μπροστά του.

«Αντιμέτωπος με ένα βίαιο και τραγικό περιστατικό, αντέδρασε με θάρρος και ανιδιοτέλεια, συνεχίζοντας να προστατεύει και να βοηθά τους άλλους ενώ ήταν τραυματισμένος, μέχρι που δεν ήταν πλέον σωματικά σε θέση να το κάνει», δήλωσε η οικογένεια.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μινς, δήλωσε ότι 23 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε πολλά νοσοκομεία του Σίδνεϊ.