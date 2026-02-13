Ενας μαζικός καυγάς ξέσπασε μεταξύ Βρετανών επιβατών σε πτήση από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να κάνει έκτακτη αλλαγή πορείας.

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους εν πτήσει.

Το χάος εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την καμπίνα, με τρομοκρατημένες οικογένειες και ηλικιωμένους ταξιδιώτες να εμπλέκονται στην συμπλοκή.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν αίμα στα καθίσματα και δόντια σκορπισμένα στο πάτωμα.

Η πτήση εκτράπηκε χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες, μετά από αναφορές για βίαια επεισόδια που ξέσπασαν όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να αρπάξει το κινητό ενός άλλου επιβάτη.

Η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος κατά την προσγείωση και συνέλαβε δύο άτομα.

Οι επιβάτες ισχυρίστηκαν ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε πιει πολύ και έκανε ρατσιστικές παρατηρήσεις πριν η κατάσταση κλιμακωθεί σε σύγκρουση με το πλήρωμα της καμπίνας για το θέμα των τσιγάρων.

Ο πιλότος είπε αργότερα στους επιβάτες ότι σε 30 χρόνια πτήσεων μπορούσε να μετρήσει τις αναγκαστικές προσγειώσεις του στα δάχτυλα του ενός χεριού, προσθέτοντας ότι δεν είχε ποτέ δει τόσο βίαιο περιστατικό.

Το αεροσκάφος συνέχισε αργότερα την πτήση του προς το Μάντσεστερ μετά την έκτακτη αλλαγή πορείας.

Η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα απαγορευτούν δια βίου.