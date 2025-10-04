Ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή, Τζιχάντ αλ-Σάμι, είχε συλληφθεί για βιασμό και είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση όταν διέπραξε τους φόνους στο Μάντσεστερ, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας που μεταδόθηκαν στο BBC News.

«Ο Τζιχάντ αλ-Σάμι, 35 ετών, συνελήφθη ως ύποπτος για βιασμό. Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε εγγύηση. Δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό», ανέφερε η πηγή.

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας δηλώνει ότι πιστεύουν ότι ο Αλ-Σαμί πιθανότατα να είχε «επηρεαστεί από την ακραία ισλαμιστική ιδεολογία» και ότι η αστυνομία έχει πλέον συνολικά θέσει έξι άτομα υπό κράτηση σε σχέση με την επίθεση.

Ο Εντριαν Ντάουλμπι και ο Mέλβιν Κράβιτς σκοτώθηκαν στην επίθεση, ενώ τρία άτομα – μεταξύ των οποίων και ο Γιόνι Φίνλεϊ, ο οποίος επίσης πυροβολήθηκε από την αστυνομία ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον δράστη – παραμένουν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο θανατηφόρος τραματισμός του Ντάουλμπι προκλήθηκε «ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της επείγουσας δράσης που ανέλαβαν οι αστυνομικοί μας».

Η αστυνομική εποπτική αρχή δηλώνει ότι εξετάζει «τη χρήση θανατηφόρας βίας από την αστυνομία του Μάντσεστερ» και τις «συνθήκες που περιβάλλουν τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Τζιχάντ αλ-Σάμι, από την αστυνομία».