Αποφασισμένος να δράσει με σκοπό την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το θέμα κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου που έγινε από τον ίδιο ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

“Δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι αποφασισμένος για την επανέναρξη των συνομιλιών” δήλωσε ο κ. Γκουτέρες.

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε επίσης ότι στο περιθώριο της Συνόδου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται πως στις 27 Σεπτεμβρίου έχει προτείνει ο ΟΗΕ να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη η κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ και τον Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Εξάλλου το ίδιο χρονικό διάστημα θα υπάρχει κοινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να λάβει χώρα η συνάντηση των ηγετών της Ελλάδας και της Τουρκίας

Όπως ανέφερε, την Παρασκευή ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Λευκωσία απάντησε θετικά.

Σε σχέση με τη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Ανγχελα Ολγκίν, ανέφερε ότι η ίδια η παρουσία της κ. Ολγκίν πριν τη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη και την επικείμενη κοινή συνάντηση με τον κ. Τατάρ στην παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την προσωπική δέσμευση του ΓΓ στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου.