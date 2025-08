Στην επαρχία Γκουϊτζόου της Κίνας, όπου τα βουνά καλύπτουν το 92% του εδάφους, ένα εντυπωσιακό έργο υποδομής αλλάζει δραστικά το τοπίο. Ο νέος αυτοκινητόδρομος Guizhou Luan Expressway διαπερνά κυριολεκτικά τις οροσειρές, οδηγώντας σε μια επιβλητική γέφυρα – ακατάλληλη για όσους φοβούνται τα ύψη.

Αντί για τούνελ, απότομες στροφές και αργές αναβάσεις, η Κίνα επέλεξε μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση: να «κόψει» το βουνό στη μέση. Εργάτες αφαίρεσαν κορυφές, ισοπέδωσαν εμπόδια και χάραξαν μια εντυπωσιακή, σχεδόν ευθεία διαδρομή, μετατρέποντας μια δύσβατη ανάβαση 70 λεπτών σε μια εντυπωσιακή διαδρομή ενός λεπτού στον ουρανό.

Ο αυτοκινητόδρομος Guizhou Luan Expressway διασχίζει το αφιλόξενο τοπίο και καταλήγει σε ένα αρχιτεκτονικό θαύμα της σύγχρονης κινεζικής μηχανικής: τη γέφυρα του φαραγγιού Χουατζιάνγκ.

