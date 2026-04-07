Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ανθρώπους να κυματίζουν ιρανικές σημαίες σε μια γέφυρα στη νοτιοδυτική πόλη Αχβάζ.

Το Tasnim ανέφερε ότι η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα Pol Sefid, ή Λευκή Γέφυρα, της πόλης.

Όπως έχουμε αναφερθεί, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να καταστρέψει όλες τις γέφυρες και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν τις επόμενες ώρες, εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει την προθεσμία που έθεσε για την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

📹 زنجیره انسانی مردم ایلام در محکومیت تهدیدات ترامپ برای حمله به پل‌ها و نیروگاه‌ها pic.twitter.com/0vxBndotyt April 7, 2026

WATCH: Iranians form human-chain at a power plant ahead of Trump’s deadline – Fars pic.twitter.com/LiaGyTraRv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 7, 2026

«Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελούν εθνικό πλούτο και κεφάλαιο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική άποψη, ανήκουν στο μέλλον του Ιράν και στους νέους του Ιράν», δήλωσε ο Αλιρεζά Ραχιμί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων, σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.



Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι «με τη συμμετοχή των νέων σε όλη τη χώρα, αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα θα σχηματιστεί γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποτελέσει ένδειξη της δέσμευσης της νεολαίας για την προστασία των υποδομών της χώρας και την οικοδόμηση ενός λαμπρού μέλλοντος».



Αν και χθες ο Τραμπ είχε απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν και να το γυρίσει «στην Λίθινη Εποχή», είπε ακόμη ότι δεν θέλει να στοχεύσει τις υποδομές της χώρας. «Θέλω να καταστρέψω τις υποδομές τους; Όχι», είπε και πρόσθεσε ότι «θα τους πάρει 100 χρόνια να ξαναχτιστούν τώρα, αν φύγουμε σήμερα, θα τους πάρει 20 χρόνια να ξαναχτίσουν τη χώρα τους, και δεν θα είναι ποτέ τόσο καλή όσο ήταν».