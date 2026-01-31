Η Αυστραλία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς τουριστικής ταλαιπωρίας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε δεκάδες ταξιδιώτες σε ανύπαρκτες ιαματικές πηγές στην Τασμανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ABC News Australia, το περιστατικό αποκαλύφθηκε πρόσφατα, όταν ένα άρθρο σε ιστολόγιο της εταιρείας Tasmania Tours, το οποίο δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πρότεινε τις θερμές πηγές του Γουέλντμπορο ως ένα «γαλήνιο καταφύγιο» μέσα στο δάσος. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες πηγές δεν υπάρχουν, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση σε τουρίστες που έφτασαν στην περιοχή αναζητώντας μάταια μια στιγμή χαλάρωσης.

Το σφάλμα της εταιρείας και η απάντηση του ιδιοκτήτη

Ο Σκοτ Χένεσι, ιδιοκτήτης της εταιρείας Australian Tours and Cruises με έδρα τη Νέα Νότια Ουαλία, η οποία διαχειρίζεται την Tasmania Tours, δήλωσε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη μας τα θαλάσσωσε εντελώς». Η εταιρεία είχε αναθέσει το υλικό μάρκετινγκ σε εξωτερικό συνεργάτη. Αν και ο ίδιος συνήθως ελέγχει κάθε δημοσίευση, το συγκεκριμένο άρθρο ανέβηκε ενώ βρισκόταν εκτός της χώρας.

«Προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε τους μεγάλους παίκτες», ανέφερε ο Σκοτ Χένεσι, συμπληρώνοντας ότι «μέρος αυτού είναι ότι πρέπει να διατηρείς το περιεχόμενό σου ανανεωμένο και φρέσκο όλη την ώρα». Ο ίδιος τόνισε ότι δεν πρόκειται για απάτη, σημειώνοντας: «Είμαστε ένα παντρεμένο ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει το σωστό για τους ανθρώπους. Είμαστε νόμιμοι, είμαστε πραγματικοί άνθρωποι, απασχολούμε προσωπικό πωλήσεων». Η εταιρεία από την Αυστραλία ανέφερε στο CNN ότι το μίσος στο διαδίκτυο και η ζημιά στη φήμη τους ήταν απολύτως ψυχοφθόρα.

Τουρίστες έφταναν κατά δεκάδες στο Γουέλντμπορο

Το Γουέλντμπορο είναι μια μικρή αγροτική πόλη, περίπου 110 χιλιόμετρα από την πόλη Λόνσεστον. Η Κρίστι Πρόμπερτ, ιδιοκτήτρια του τοπικού ξενοδοχείου Weldborough Hotel, ανέφερε στο CNN ότι άρχισε να δέχεται ερωτήσεις για τις πηγές τον Σεπτέμβριο. Αν και στην αρχή ήταν μόνο μερικά τηλεφωνήματα, αλλά σύντομα οι άνθρωποι άρχισαν να καταφθάνουν κατά δεκάδες. Η ίδια δεχόταν περίπου πέντε τηλεφωνήματα την ημέρα, ενώ τουλάχιστον δύο με τρία άτομα έφταναν καθημερινά στο ξενοδοχείο αναζητώντας τις πηγές.

Μάλιστα, η απάντηση της Κρίστι Πρόμπερτ προς τους απογοητευμένους τουρίστες ήταν αφοπλιστική. «Αν μπορέσετε να βρείτε αυτές τις θερμές πηγές, οι μπίρες είναι κερασμένες από εμένα», τους έλεγε. Η ίδια εξήγησε ότι ο τοπικός ποταμός Γουέλντ είναι παγωμένος και συνήθως τον επισκέπτονται μόνο χρυσοθήρες που αναζητούν ζαφείρια και κασσίτερο φορώντας ειδικές στολές κατάδυσης.

Η Αυστραλία προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη

Πάντως, η Αν Χάρντι, καθηγήτρια Τουρισμού στο Southern Cross University, δήλωσε στο CNN ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πανταχού παρούσα στον ταξιδιωτικό κλάδο. Περίπου το 37% των τουριστών χρησιμοποιεί την τεχνολογία για συμβουλές ή δρομολόγια. Μάλιστα, πολλοί τουρίστες εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο από τις ιστοσελίδες κριτικών. Ωστόσο, η καθηγήτρια προειδοποίησε για τις «ψευδαισθήσεις» του λογισμικού, όπως συνέβη στην περίπτωση του Γουέλντμπορο.

Επίσης, σύμφωνα με την Αν Χάρντι, η έρευνα δείχνει ότι το 90% των δρομολογίων που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, περιέχουν λάθη. Αυτό μπορεί να έχει εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της Τασμανίας, όπου δεν υπάρχει σήμα στα κινητά τηλέφωνα ή υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η ίδια συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να κάνουν τη δική τους έρευνα χρησιμοποιώντας έμπιστους ταξιδιωτικούς οδηγούς και πράκτορες. Τέλος, η Κρίστι Πρόμπερτ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά να κάνει κανείς στο Γουέλντμπορο, απλώς δεν υπάρχουν θερμές πηγές.