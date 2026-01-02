Στο χερσαίο πέρασμα της Ράφα βρέθηκε την Παρασκευή (2/1) η Αντζελίνα Τζολί, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τις συνθήκες που επικρατούν και να αναδείξει τις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες στη Λωρίδα της Γάζας. Η κορυφαία ηθοποιός του Χόλιγουντ και πρώην ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες συμμετείχε σε επίσκεψη με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης των τραυματισμένων Παλαιστινίων και των προσπαθειών παροχής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην περιοχή, η Αντζελίνα Τζολί υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες ακραίας δυσχέρειας, καθώς η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται.

Advertisement

Advertisement

Η ηθοποιός συνοδευόταν από αντιπροσωπεία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από Αιγύπτιους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης της Βόρειας Σινά, Χαλέντ Μαγκάουερ, και η πρώην υπουργός Μετανάστευσης της Αιγύπτου, Νάμπιλα Μακράμ.

Ο Χαλέντ Μαγκάουερ δήλωσε ότι η αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού σταθμού της Ράφα παραμένει ανοιχτή και έτοιμη να δεχθεί τραυματίες και ασθενείς από τη Γάζα για νοσηλεία σε αιγυπτιακά νοσοκομεία, τονίζοντας ότι το πέρασμα δεν έχει κλείσει από την αιγυπτιακή πλευρά από τις 7 Ιανουαρίου 2023. Όπως σημείωσε, η διακοπή της διέλευσης οφείλεται σε περιορισμούς από την ισραηλινή πλευρά.

Η επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Την ίδια ημέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ εξέδωσαν κοινή δήλωση, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη ραγδαία επιδείνωση της κρίσης.

Στην ανακοίνωσή τους, οι υπουργοί προειδοποίησαν ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, επιβαρύνουν περαιτέρω μια ήδη εύθραυστη ανθρωπιστική κατάσταση.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 170.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι —περίπου το 90% του προπολεμικού πληθυσμού— έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.

Πηγή φωτογραφιών: REUTERS