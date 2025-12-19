Ο Μπραντ Πιτ σημείωσε μια σημαντική νίκη στη συνεχιζόμενη νομική μάχη με την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο τους, Château Miravel.

Ένας δικαστής αποφάνθηκε υπέρ του σταρ του Χόλιγουντ, ζητώντας από την ηθοποιό να παραδώσει ιδιωτικά email και μηνύματα κειμένου σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στον αμπελώνα — τον οποίο αγόρασαν όταν ήταν παντρεμένοι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Page Six την Πέμπτη.

Μια πηγή ενημέρωσε την Page Six ότι «τα email θα αποδείξουν ότι η Τζολί ήταν από την αρχή ανειλικρινής όσον αφορά τις πραγματικές προθέσεις της για την πώληση του μεριδίου της στην επιχείρηση».

Η 50χρονη Τζολί έχει 45 ημέρες για να παραδώσει τα e-mail.

Ο δικηγόρος της πρωταγωνίστριας της ταινίας «Μαρία», Πολ Μέρφι, δήλωσε στην εφημερίδα Page Six ότι «είναι απογοητευμένοι από την ερμηνεία του δικαστηρίου σχετικά με τον νόμο περί προνομίων της Καλιφόρνια».

«Η απόφαση του δικαστηρίου παραβιάζει τον νόμο, υπονομεύει το θεμελιώδες δικαίωμα της κας Τζολί σε δίκαιη δίκη και αποτελεί μια ακόμη εκδήλωση της πολυετούς προσπάθειας του κ. Πιτ να την παρενοχλεί και να την ελέγχει. Θα ασκήσουμε έφεση», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Η πρόσφατη αγωγή είναι μέρος της αγωγής του Πιτ κατά της πρώην συζύγου του για την υποτιθέμενη παράνομη πώληση του μεριδίου της στον αμπελώνα στην Stoli Group το 2021.

Στην αγωγή του Φεβρουαρίου, ο 62χρονος πρωταγωνιστής της «Τροίας», ισχυρίστηκε ότι αυτός και η Τζολί, οι οποίοι αγόρασαν το ακίνητο το 2008 για 28,4 εκατομμύρια δολάρια, συμφώνησαν να μην πουλήσουν τα μερίδιά τους χωρίς να συμβουλευτούν ο ένας τον άλλον.

Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2014 και χώρισε το 2019, φέρεται να σχεδίαζαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον αμπελώνα και να δημιουργήσουν μια οικογενειακή επιχείρηση.

Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο, ο Πιτ ζήτησε από την Τζολί να υποβάλει την αλληλογραφία της με τον επιχειρηματικό της διευθυντή, Τέρι Μπερντ, τις δύο υπεύθυνες δημοσίων σχέσεων της, Χλόη Ντάλτον και Αρμίνκα Χελίκ, καθώς και δύο οικονομικούς συμβούλους.

Στην αγωγή, ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Maleficent» επικοινωνούσε με τον Μπερντ σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών υποθέσεων.

«[Η Τζολί παραδέχτηκε] ότι ο Μπερντ [την] βοήθησε να εντοπίσει επιπλέον ζητήματα για τα οποία έπρεπε να ζητήσει συμβουλές», αναφέρουν τα έγγραφα.

«Αυτό που περιγράφει η Τζολί εδώ είναι συνεδρίες ανταλλαγής ιδεών μεταξύ μη δικηγόρων», συνεχίζει η κατάθεση. «Το γεγονός ότι αυτές οι συνεδρίες ανταλλαγής ιδεών μπορεί να ακολούθησαν ή να προηγήθηκαν συμβουλών από δικηγόρο σχετικά με το ίδιο γενικό θέμα ή ένα σχετικό θέμα δεν τις προστατεύει από την αποκάλυψη».

Ο Πιτ πιστεύει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ότι οι επικοινωνίες της Τζολί με τον Μπερντ σχετικά με τους «όρους πώλησης» στην Stoli Group το 2021 είναι «η βασική συναλλαγή που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας δίκης».

«Η [Τζολί] έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής μόνο ένα εσωτερικό email που αναφέρει τους όρους της πώλησης που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης», δήλωσε ο σταρ του «Fight Club».

Η Τζολί, ωστόσο, είχε προηγουμένως επιμείνει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να υποβάλει τα email και τα μηνύματα κειμένου, καθώς αφορούσαν συζητήσεις της με άλλους σχετικά με νομικά θέματα.

Την εποχή εκείνη, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Girl, Interrupted» απάντησε στην αγωγή και κατηγόρησε τον Πιτ ότι «παραβίασε» τις «απόρρητες επικοινωνίες της πελάτισσάς του με τους δικηγόρους της».

