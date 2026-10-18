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Με τον χειμώνα επί θύραις και τον αθυρόστομο Τραμπ να ζεσταίνεται με ρώσικο πετρέλαιο, οι επί ξύλου κρεμάμενοι Ευρωπαίοι ηγέτες (τρόπος του λέγειν) προσπαθούν να συνδυάσουν τα δισεκατομμύρια για τον Ζελένσκι με τα απολύτως απαραίτητα για τις κρύες νύχτες των κατοίκων της γηραιάς (και ασθμαίνουσας) ηπείρου.

Αποτυγχάνουν και στα δύο. Μπροστά στους καγχάζοντες Βλάντιμιρ και Ντόναλντ αδυνατούν να συμφωνήσουν και στο ένα και στο άλλο. Στην Ουκρανία και το μέλλον της, παίζουν εν ου παικτοίς, όταν ο Τραμπ αλλάζει τη στάση του σαν τα αμερικανικά πουκάμισα. Και στις τιμές των καυσίμων αυτοαναφλέγονται.

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Σήμερα η Ουάσιγκτον είναι με τη Μόσχα και έχει στείλει (επί του παρόντος) τον Ζελένσκι στον αγύριστο. Και αυτός απειλεί να στείλει στην Ευρώπη 20 εκατομμύρια Ουκρανούς, αν χάσει τον πόλεμο. Και οι κοσμαγάπητοι ευρωπαίοι «ηγέτες» έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια.

Στο ζέον θέμα των καυσίμων θέρμανσης και κίνησης αναλώθηκαν σε απεραντολογίες χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα για αυτά που εναγωνίως αναμένουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές. Με όσα (δεν) αποφάσισαν, ο χειμώνας προοιωνίζεται βαρύς και για τις σόμπες και για τις τσέπες. Και εμείς εδώ με το 1,6 το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, εκλιπαρούμε – ως κυβέρνηση – για ένα μικρό «παραθυράκι» στα ευρωπαϊκά ημίμετρα, μήπως και ζεσταθούμε. Για ν´ αποφύγουμε τυχόν κριάδα στην επερχόμενη κάλπη, οψέποτε την απαντήσουμε. Ενώ ο Ντόναλντ πριν πεινάσει, μαγειρεύει. Στις καυτές ενδιάμεσες κάλπες. Μπορς σε ρώσικη πυροστιά. Και πάνω στις κρύες πλάτες των Ευρωπαίων.