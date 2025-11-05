Η ιαπωνική κυβέρνηση απέστειλε δυνάμεις του στρατού σε ορεινές περιοχές στο βόρειο τμήμα της την Τετάρτη για να βοηθήσουν στην παγίδευση αρκούδων αφού οι τοπικές αρχές είπαν πως υπάρχουν κοινότητες που τελούν υπό «πολιορκία», λόγω ενός άνευ προηγουμένου κύματος επιθέσεων.

Η επιχείρηση άρχισε στο Καζούνο, μια μικρή πόλη στα βουνά που έχει δει κατακόρυφη αύξηση στις θεάσεις αρκούδων. Επί εβδομάδες οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τα πυκνά δάση και να μένουν στα σπίτια τους αφού πέσει η νύχτα, προκειμένου να αποφύγουν επιθέσεις από αρκούδες που αναζητούν τροφή κοντά στα σπίτια τους.

Advertisement

Advertisement

«Αν και είναι απλώς προσωρινό, η βοήθεια των ιαπωνικών ενόπλων δυνάμεων αποτελεί μεγάλη ανακούφιση» είπε ο Γιασουχίρο Κιτακάτα, που επιβλέπει την υπηρεσία της πόλης που είναι αρμόδια για τις αρκούδες. «Νόμιζα πως οι αρκούδες πάντα φεύγουν όταν ακούνε θόρυβο, μα τώρα έρχονται κατά πάνω σου. Είναι πραγματικά τρομακτικά ζώα» πρόσθεσε.

Έχουν υπάρξει πάνω από 100 επιθέσεις από αρκούδες, με 12 νεκρούς (αριθμό ρεκόρ) ανά την Ιαπωνία από τον Απρίλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα δύο τρίτα αυτών των θανάτων ήταν στην επαρχία Ακίτα, όπου βρίσκεται το Καζούνο, και το κοντινό Ιουάτε. Στην Ακίτα οι αρχές είπαν πως οι θεάσεις αρκούδων είχαν εξαπλασιαστεί φέτος, ξεπερνώντας τις 8.000, και οι επιθέσεις αναμενόταν να σημειώσουν ρεκόρ, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να ζητήσει βοήθεια από τις ένοπλες δυνάμεις. Οι στρατιώτες εκπαιδεύονται στο να συναρμολογούν και να χρησιμοποιούν παγίδες, ενώ εφοδιάζονται με ειδικό απωθητικό σπρέι, ασπίδες και ξύλινα κοντάρια.

Η αύξηση του αριθμού των αρκούδων, οι αλλαγές λόγω κλιματικής αλλαγής στις κανονικές πηγές τροφής και η μείωση του πληθυσμού στην ύπαιθρο έχουν ως αποτέλεσμα να έρχονται όλο και περισσότερο άνθρωποι σε επαφή με αρκούδες, ενώ μια δύναμη κυνηγών στην οποία βασίζονταν στο παρελθόν οι αρχές αδυνατεί πλέον να ανταπεξέλθει. Τις τελευταίες εβδομάδες αρκούδες επιτέθηκαν σε πελάτες σουπερμάρκετ και τουρίστες που περίμεναν σε στάση λεωφορείων κοντά σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και τραυμάτισαν εργαζόμενο σε ιαματικά λουτρά. Επίσης κάποια σχολεία χρειάστηκε να κλείσουν προσωρινά μετά τον εντοπισμό αρκούδων.

Με πληροφορίες από Reuters