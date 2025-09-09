Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λανν, λιποθύμησε την Τρίτη κατά τη διάρκεια της πρώτης της συνέντευξης Τύπου, λίγα λεπτά μετά την επίσημη παρουσίασή της.

Η Λανν, μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, στεκόταν δίπλα στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλα κυβερνητικά μέλη, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Έμπα Μπους, μαζί με άλλα στελέχη, έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν, ενώ άνδρες της ασφάλειας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν τη συνοδεύσουν εκτός αίθουσας.

Λίγο αργότερα, η υπουργός επέστρεψε χαμογελαστή, καθησυχάζοντας τους παρευρισκόμενους: «Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση σακχάρου». Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ενώ δεν φέρει εμφανή τραύματα. Η συνέντευξη Τύπου ματαιώθηκε.

Ένας δημοσιογράφος της DN, που βρισκόταν στην αίθουσα, περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Έμοιαζε πραγματικά σοβαρό. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου».

Η Λανν, που μέχρι πρότινος ήταν δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε τα καθήκοντα υπουργού Υγείας μετά την αιφνίδια παραίτηση της προκατόχου της, Άκο Ανκάρμπεργκ Γιοχάνσον, τη Δευτέρα.